Android: Envie respostas automáticas aos SMS e Chamadas que recebe

O envio de SMS, mesmo com todas as apps de chat que existem disponíveis, ainda é essencial para muitas pessoas. Seja em ambiente laboral ou particular existem sempre SMS a chegar e a sair do smartphone.

São vários os cenários onde terá necessidade de responder de forma automática a SMS e Chamadas e nós explicamos como o poderá fazer.

Está de férias e não pode responder aos SMS dos clientes. Vai ter uma consulta e não vai poder atender uma chamada. Está a brincar com os seus filhos e não pode interromper a brincadeira para responder a um amigo. Estes são apenas 3 dos cenários onde o envio de respostas automáticas fará sentido.

Para ter esta funcionalidade no seu smartphone Android, existem várias apps disponíveis na Play Store, e para exemplo, escolhemos a Do It Later, pelo facto de ser bastante completa ao nível das respostas automáticas, mas também por permitir agendar o envio de SMS. Além disso, a gestão dos vários agendamentos e respostas é feito de uma forma bastante intuitiva.

Instalar a Do It Later no Android

O primeiro passo, será, então, fazer o download da app que está disponível gratuitamente na Play Store. Há ainda uma versão paga, que se adquire dentro da app, que além de oferecer mais funcionalidades, ainda remove os anúncios. Esta versão paga tem um custo de 6,99 €.

Homepage: Kant.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Respostas automáticas a SMS e Chamadas

Para agendar as suas respostas automáticas, via SMS, terá acesso no menu à direita, à opção Resposta automática. Assim, depois de dar algumas permissões de acesso a contactos, chamadas e mensagens, poderá começar o processo de agendamento.

O agendamento está predefinido para SMS, mas poderá selecionar a opção de chamadas disponível. Poderá então colocar um título que identifica o assunto da mensagem e escrever o que pretende que seja enviado automaticamente.

Se tiver dois cartões SIM no smartphone deverá selecionar aquele que pretende utilizar para o efeito e ainda tem a opção de filtrar a quem vai responder. Tem, além disso, mais opções como a regra de resposta, a receção de uma notificação quando for respondido, o tempo de atraso antes da resposta e, é claro, os dias em que pretende deixar a resposta automática.

A opção pode ser ativada ou pausada a qualquer momento.

Outras opções

Além das respostas automáticas, o serviço ainda permite, por exemplo, agendar o envio de SMS e e-mails, e criar lembretes.

Poderá assim, aproveitar esta app para parabenizar um amigo pelo seu aniversário, mas de forma atempada, para não se esquecer no dia. Poderá enviar uma mensagem a um colega de trabalho logo pela manhã, tendo sido agendada mesmo antes de ir dormir… entre muitos outros cenários.

Que outras apps recomenda para a resposta automática a SMS e Chamadas recebidas?