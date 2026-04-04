Há tantos milionários na Flórida que começa a não haver espaço para mais iates

A migração em massa de magnatas da tecnologia e das finanças para a costa da Flórida está a provocar um congestionamento náutico nunca antes visto. As infraestruturas atuais revelam-se insuficientes para acomodar os iates que acompanham estas fortunas.

O dilema de estacionar iates entre navios cargueiros

A presença de figuras como Jeff Bezos, Sergey Brin e Mark Zuckerberg na Flórida transformou a paisagem costeira, mas trouxe também um desafio logístico invulgar.

O fundador da Amazon possui o Koru, um veleiro de 125 metros de comprimento;

O cofundador da Google navega no Dragonfly, uma embarcação de 142 metros;

Por sua vez, Zuckerberg assinalou a sua entrada nos 40 anos com a aquisição de dois superyates, o Launchpad e o Wingman.

Apesar do poder financeiro ilimitado, todos partilham a mesma dificuldade: encontrar um local onde os seus barcos consigam atracar.

As dimensões destas embarcações são de tal ordem que as marinas convencionais não conseguem oferecer resposta. No caso de Jeff Bezos, a solução encontrada pelas autoridades em Port Everglades foi quase caricata, sugerindo que o seu luxuoso iate fosse estacionado junto a navios petroleiros.

Esta saturação transformou os lugares de amarração num bem escasso e valioso, com preços que podem atingir os 500 mil dólares anuais apenas pelo direito de acesso ao espaço, o que tem gerado diversos conflitos jurídicos na região.

Uma nova geografia do poder económico americano

Esta concentração de riqueza no corredor entre Miami e Palm Beach sinaliza uma mudança estrutural nos Estados Unidos. Os ultrarricos estão a abandonar os centros tradicionais da Califórnia e de Nova Iorque, procurando um ecossistema mais favorável. Esta movimentação pressiona não só os portos, mas todo o mercado imobiliário e os serviços locais. A falta de espaço para os iates é apenas a face mais visível de um território que está a chegar ao seu limite de absorção de capital.

Existem dois fatores fundamentais que explicam este êxodo para o chamado "Estado do Sol". O primeiro é de ordem política, com a região de Palm Beach a tornar-se um centro de influência para grandes empresários.

O segundo motivo, talvez o mais decisivo, tem que ver com a fiscalidade. Enquanto a Flórida não aplica imposto estatal sobre o rendimento, estados como a Califórnia avançam com propostas de impostos sobre o património, incentivando a saída dos detentores de grandes fortunas.

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