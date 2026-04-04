Há tantos milionários na Flórida que começa a não haver espaço para mais iates
A migração em massa de magnatas da tecnologia e das finanças para a costa da Flórida está a provocar um congestionamento náutico nunca antes visto. As infraestruturas atuais revelam-se insuficientes para acomodar os iates que acompanham estas fortunas.
O dilema de estacionar iates entre navios cargueiros
A presença de figuras como Jeff Bezos, Sergey Brin e Mark Zuckerberg na Flórida transformou a paisagem costeira, mas trouxe também um desafio logístico invulgar.
- O fundador da Amazon possui o Koru, um veleiro de 125 metros de comprimento;
- O cofundador da Google navega no Dragonfly, uma embarcação de 142 metros;
- Por sua vez, Zuckerberg assinalou a sua entrada nos 40 anos com a aquisição de dois superyates, o Launchpad e o Wingman.
Apesar do poder financeiro ilimitado, todos partilham a mesma dificuldade: encontrar um local onde os seus barcos consigam atracar.
As dimensões destas embarcações são de tal ordem que as marinas convencionais não conseguem oferecer resposta. No caso de Jeff Bezos, a solução encontrada pelas autoridades em Port Everglades foi quase caricata, sugerindo que o seu luxuoso iate fosse estacionado junto a navios petroleiros.
Esta saturação transformou os lugares de amarração num bem escasso e valioso, com preços que podem atingir os 500 mil dólares anuais apenas pelo direito de acesso ao espaço, o que tem gerado diversos conflitos jurídicos na região.
Uma nova geografia do poder económico americano
Esta concentração de riqueza no corredor entre Miami e Palm Beach sinaliza uma mudança estrutural nos Estados Unidos. Os ultrarricos estão a abandonar os centros tradicionais da Califórnia e de Nova Iorque, procurando um ecossistema mais favorável. Esta movimentação pressiona não só os portos, mas todo o mercado imobiliário e os serviços locais. A falta de espaço para os iates é apenas a face mais visível de um território que está a chegar ao seu limite de absorção de capital.
Existem dois fatores fundamentais que explicam este êxodo para o chamado "Estado do Sol". O primeiro é de ordem política, com a região de Palm Beach a tornar-se um centro de influência para grandes empresários.
O segundo motivo, talvez o mais decisivo, tem que ver com a fiscalidade. Enquanto a Flórida não aplica imposto estatal sobre o rendimento, estados como a Califórnia avançam com propostas de impostos sobre o património, incentivando a saída dos detentores de grandes fortunas.
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“Existem dois fatores fundamentais que explicam este êxodo para o chamado “Estado do Sol”. O primeiro é de ordem política, com a região de Palm Beach a tornar-se um centro de influência para grandes empresários.
O segundo motivo, talvez o mais decisivo, tem que ver com a fiscalidade. Enquanto a Flórida não aplica imposto estatal sobre o rendimento, estados como a Califórnia avançam com propostas de impostos sobre o património, incentivando a saída dos detentores de grandes fortunas.”
Não são só os ricos que estão a fugir da California e de Nova Iorque.
O Partido Democrata foi tomado pela extrema esquerda. degradação da qualidade de vida na California, Nova Iorque acentua-se, recompensa o crime, escolas em colapso por falta de qualidade devido á ideologia.
E se tudo continuar nesta trajectória a Bolsa na Rua da Parede muda de ares ou vai morrer.
Os estados Republicanos entre os quais os maiores como Texas e Florida que são os estados com mais crescimento populacional têm ganho mais representantes no congresso por esse facto.. Não são os milionários que contam para esses números.
Qual extrema esquerda?!?!?
Os estados como a da Califórnia, se fosse um país independente seria o 9.º país mais rico do mundo.
Mas deixa lá que o tio Trump vai-se encarregar de afundar a economia americana e mundial.
Nem importa de que extrema ele é, quando se é incompetente não há extremos que o valham.
+1
“Qual extrema esquerda?!?!?”
Que tal te educares sobre os EUA e o Partido Democrata, Critical Race Theory e DEI vieram de onde? O novo Mayor de New York qual é a sua ideologia?
“Os estados como a da Califórnia, se fosse um país independente seria o 9.º país mais rico do mundo.”
Isso foi construído no passado, nos últimos 5 anos tem perdido população mesmo com imigração de fora dos EUA não compensa. O Texas se esta a aproximar
Em GDP PPP a California é o 11-12º país do mundo e o Texas o 15º.
AlexS a personificação da fox news que ignora que o sul da américa é todo degenerado.
E tem que ser assim mesmo acabar com os impostos aos Milionários, e ao chegar a Bilionários deviamos todos fazer um donativo obrigatório.
A esquerda é o anticapitalismo, e isso não existe nos USA. O partido democrata dos USA é um antro do capitalismo neoliberal. Tal como o autoproclamado partido socialista de Portugal.
O seu azar nessa teoria é que a esquerda que apregoa alegre e “convictamente” o anticapitalismo é a mesma esquerda que adora dinheiro e adora-o como mais ninguém o adora. Parece uma contradição mas não aos olhos dessa esquerda pois o anticapitalismo apregoado é apenas para os outros, não para os próprios.
Portanto, também nos EUA existem anticapitalistas (da boca para fora) mas que protegem o seu (diria mesmo que) fervoroso capitalismo. É aquela ideia: o dinheiro é mau, muito mau… mas só nos bolsos dos outros!
Esquerda assim é apenas a esquerda a ser esquerda e anticapitalistas destes há-os aos molhos, inclusive nos EUA.
Factos
Até que enfim um problema real da Humanidade
Pelas fotos parece que estamos a falar de Bilionários e não de Milionários.
Mas mas, estão a fugir dos prados verdes e dos amanhãs que cantam?
Quem diria…
Todos juntinhos, é que eles estão bem.
Assim são mais fáceis de “apanhar”.
#adopteummilionário
O que é q a Florida tem de especial além das tempestades?
Jacarés.
Clima tropical está quentinho todo o ano.
Também estão a fugir do Estado de Washington, a norte do Estado da Califórnia, outro Estado onde a Estrema Esquerda também está a ir e a querer ir ainda mais ao bolso dos bilionários e milionários de tal forma que a malta com dinheiro começou a sair do Estado (a querer ir com uma nova taxa, já aprovada pelos políticos, que aplica a quem ganha mais de 1 milhão de dólares por ano, a partir de 2028, e paga em 2029, e que aparentemente até será ilegal segundo a constituição do Estado, e que até já foi alvo de 10 referendos para tentar mudar tal lei do Estado, e sempre rejeitada pelos eleitores, aquilo que em Portugal seria o equivalente mais ou menos ao Imposto de Rendimentos Individuais… enfim ir ao bolso do trabalhador tirar o dinheiro directamente dos rendimentos).
Junte-se a isso a insegurança generalizada, porque como boa esquerda que é, promove e protege os criminosos mais do que quem tenta ser correcto… que quando se tenta defender dos criminosos não raramente é mais punido do que o criminoso que o teve como alvo.
E está feito o “caldinho” para a fuga daqueles que têm dinheiro.
Nos Estados de Extrema Esquerda da Califórnia, Washington, Nova Iorque, tem estado a perder pessoas nativos, nascidos nos EUA ou pelo menos legalizados e pagadores de impostos, para vários outros Estados, sobretudo governados pela Direita.
Em Nova Iorque é de tal forma preocupante a saída dos mais abastados, após a Governadora do Estado ter dito explicitamente que os ricos que não concordassem com as políticas do Estado (de tirar o dinheiro a quem tem mais dinheiro para o Estado gastá-lo em todo o tipo de programas, nomeadamente de ajudar a manter a vida dos que entraram ilegalmente no país), que poderiam ir embora por exemplo para a Califórnia… e essas pessoas muito abastadas foram em quantidades suficientes para recentemente ter dito que tinham de convencer essas pessoas ricas a voltar para o Estado de Nova Iorque para abrirem os cordões à bolsa e pagar tais programas do Estado, porque saíram tantos abastados do Estado que já faz diferença nas contas, pelo menos em relação aquilo que o Estado esperava conseguir roubar versus aquilo que consegue efectivamente roubar.
Fogem para onde? Sobretudo para Estados governados pela actual direita Norte Americana “Republicanos”, e normalmente vão para cidades governados pela Esquerda, já que em cidades grandes é praticamente garantido que é a esquerda que governa, se bem que em alguns casos em Estados Republicanos por vezes até a Esquerda nessas cidades se pareça com a direita nos Estados Democratas (de Esquerda), porque em Estados governados pela Direita, até os ditos de Esquerda tendem a ser mais pró coisas que a Direita defende como lei & ordem, ainda que muito mais fofinhos para com os criminosos, tendem a não deixar as coisas andar tanto na bandalheira… ou seja em vez de atirar o drogadinho preferido dos Esquerdistas em outros Estados de Esquerda para a rua, preferem que vá ou para a cadeia local ou para um centro de recuperação… se fosse a direita em um Estado de Direita, queriam que fosse para a prisão e não saísse de lá a não ser para ir para um centro de recuperação se não tivesse cometido qualquer outro crime (que os drogados quase sempre cometem para manter o vício ou por causa dele).
Experimenta tabaco em vez de cogumelos
Como dizia Honoré de Balzac, por trás das grandes fortunas estão sempre grandes crimes.
Grunho, grande crime é vc escrever essas porcarias.
Diga lá que não gostava de ser bilionário, que é para todos nós rirmos bastante logo pela manhã.