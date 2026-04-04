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Há tantos milionários na Flórida que começa a não haver espaço para mais iates

· Notícias 22 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. eu says:
    4 de Abril de 2026 às 15:57

    com o avanço da IA, o exodo fiscal será o novo normal nos EUA e noutros paises

    Responder
  2. AlexS says:
    4 de Abril de 2026 às 16:08

    “Existem dois fatores fundamentais que explicam este êxodo para o chamado “Estado do Sol”. O primeiro é de ordem política, com a região de Palm Beach a tornar-se um centro de influência para grandes empresários.

    O segundo motivo, talvez o mais decisivo, tem que ver com a fiscalidade. Enquanto a Flórida não aplica imposto estatal sobre o rendimento, estados como a Califórnia avançam com propostas de impostos sobre o património, incentivando a saída dos detentores de grandes fortunas.”

    Não são só os ricos que estão a fugir da California e de Nova Iorque.

    O Partido Democrata foi tomado pela extrema esquerda. degradação da qualidade de vida na California, Nova Iorque acentua-se, recompensa o crime, escolas em colapso por falta de qualidade devido á ideologia.
    E se tudo continuar nesta trajectória a Bolsa na Rua da Parede muda de ares ou vai morrer.

    Os estados Republicanos entre os quais os maiores como Texas e Florida que são os estados com mais crescimento populacional têm ganho mais representantes no congresso por esse facto.. Não são os milionários que contam para esses números.

    Responder
    • Zé Gato says:
      4 de Abril de 2026 às 19:44

      Qual extrema esquerda?!?!?
      Os estados como a da Califórnia, se fosse um país independente seria o 9.º país mais rico do mundo.
      Mas deixa lá que o tio Trump vai-se encarregar de afundar a economia americana e mundial.
      Nem importa de que extrema ele é, quando se é incompetente não há extremos que o valham.

      Responder
      • Artilheiro says:
        4 de Abril de 2026 às 21:24

        +1

        Responder
      • AlexS says:
        5 de Abril de 2026 às 00:20

        “Qual extrema esquerda?!?!?”
        Que tal te educares sobre os EUA e o Partido Democrata, Critical Race Theory e DEI vieram de onde? O novo Mayor de New York qual é a sua ideologia?

        “Os estados como a da Califórnia, se fosse um país independente seria o 9.º país mais rico do mundo.”
        Isso foi construído no passado, nos últimos 5 anos tem perdido população mesmo com imigração de fora dos EUA não compensa. O Texas se esta a aproximar

        Em GDP PPP a California é o 11-12º país do mundo e o Texas o 15º.

        Responder
    • Gringo Bandido says:
      4 de Abril de 2026 às 19:57

      AlexS a personificação da fox news que ignora que o sul da américa é todo degenerado.

      Responder
    • Toni da Adega says:
      4 de Abril de 2026 às 21:30

      E tem que ser assim mesmo acabar com os impostos aos Milionários, e ao chegar a Bilionários deviamos todos fazer um donativo obrigatório.

      Responder
    • Grunho says:
      4 de Abril de 2026 às 23:24

      A esquerda é o anticapitalismo, e isso não existe nos USA. O partido democrata dos USA é um antro do capitalismo neoliberal. Tal como o autoproclamado partido socialista de Portugal.

      Responder
      • Glaucus cersunado says:
        5 de Abril de 2026 às 13:23

        O seu azar nessa teoria é que a esquerda que apregoa alegre e “convictamente” o anticapitalismo é a mesma esquerda que adora dinheiro e adora-o como mais ninguém o adora. Parece uma contradição mas não aos olhos dessa esquerda pois o anticapitalismo apregoado é apenas para os outros, não para os próprios.
        Portanto, também nos EUA existem anticapitalistas (da boca para fora) mas que protegem o seu (diria mesmo que) fervoroso capitalismo. É aquela ideia: o dinheiro é mau, muito mau… mas só nos bolsos dos outros!
        Esquerda assim é apenas a esquerda a ser esquerda e anticapitalistas destes há-os aos molhos, inclusive nos EUA.

        Responder
    • Humberto Carneiro says:
      5 de Abril de 2026 às 09:44

      Factos

      Responder
  3. Vitor says:
    4 de Abril de 2026 às 17:22

    Até que enfim um problema real da Humanidade

    Responder
  4. João says:
    4 de Abril de 2026 às 18:03

    Pelas fotos parece que estamos a falar de Bilionários e não de Milionários.

    Responder
  5. PorcoDoPunjab says:
    4 de Abril de 2026 às 19:31

    Mas mas, estão a fugir dos prados verdes e dos amanhãs que cantam?
    Quem diria…

    Responder
  6. Artilheiro says:
    4 de Abril de 2026 às 21:27

    Todos juntinhos, é que eles estão bem.
    Assim são mais fáceis de “apanhar”.

    Responder
  7. Toni da Adega says:
    4 de Abril de 2026 às 21:29

    #adopteummilionário

    Responder
  8. Yamahia says:
    4 de Abril de 2026 às 22:24

    O que é q a Florida tem de especial além das tempestades?

    Responder
  9. Joao Ptt says:
    4 de Abril de 2026 às 22:54

    Também estão a fugir do Estado de Washington, a norte do Estado da Califórnia, outro Estado onde a Estrema Esquerda também está a ir e a querer ir ainda mais ao bolso dos bilionários e milionários de tal forma que a malta com dinheiro começou a sair do Estado (a querer ir com uma nova taxa, já aprovada pelos políticos, que aplica a quem ganha mais de 1 milhão de dólares por ano, a partir de 2028, e paga em 2029, e que aparentemente até será ilegal segundo a constituição do Estado, e que até já foi alvo de 10 referendos para tentar mudar tal lei do Estado, e sempre rejeitada pelos eleitores, aquilo que em Portugal seria o equivalente mais ou menos ao Imposto de Rendimentos Individuais… enfim ir ao bolso do trabalhador tirar o dinheiro directamente dos rendimentos).
    Junte-se a isso a insegurança generalizada, porque como boa esquerda que é, promove e protege os criminosos mais do que quem tenta ser correcto… que quando se tenta defender dos criminosos não raramente é mais punido do que o criminoso que o teve como alvo.
    E está feito o “caldinho” para a fuga daqueles que têm dinheiro.

    Nos Estados de Extrema Esquerda da Califórnia, Washington, Nova Iorque, tem estado a perder pessoas nativos, nascidos nos EUA ou pelo menos legalizados e pagadores de impostos, para vários outros Estados, sobretudo governados pela Direita.

    Em Nova Iorque é de tal forma preocupante a saída dos mais abastados, após a Governadora do Estado ter dito explicitamente que os ricos que não concordassem com as políticas do Estado (de tirar o dinheiro a quem tem mais dinheiro para o Estado gastá-lo em todo o tipo de programas, nomeadamente de ajudar a manter a vida dos que entraram ilegalmente no país), que poderiam ir embora por exemplo para a Califórnia… e essas pessoas muito abastadas foram em quantidades suficientes para recentemente ter dito que tinham de convencer essas pessoas ricas a voltar para o Estado de Nova Iorque para abrirem os cordões à bolsa e pagar tais programas do Estado, porque saíram tantos abastados do Estado que já faz diferença nas contas, pelo menos em relação aquilo que o Estado esperava conseguir roubar versus aquilo que consegue efectivamente roubar.

    Fogem para onde? Sobretudo para Estados governados pela actual direita Norte Americana “Republicanos”, e normalmente vão para cidades governados pela Esquerda, já que em cidades grandes é praticamente garantido que é a esquerda que governa, se bem que em alguns casos em Estados Republicanos por vezes até a Esquerda nessas cidades se pareça com a direita nos Estados Democratas (de Esquerda), porque em Estados governados pela Direita, até os ditos de Esquerda tendem a ser mais pró coisas que a Direita defende como lei & ordem, ainda que muito mais fofinhos para com os criminosos, tendem a não deixar as coisas andar tanto na bandalheira… ou seja em vez de atirar o drogadinho preferido dos Esquerdistas em outros Estados de Esquerda para a rua, preferem que vá ou para a cadeia local ou para um centro de recuperação… se fosse a direita em um Estado de Direita, queriam que fosse para a prisão e não saísse de lá a não ser para ir para um centro de recuperação se não tivesse cometido qualquer outro crime (que os drogados quase sempre cometem para manter o vício ou por causa dele).

    Responder
  10. Grunho says:
    4 de Abril de 2026 às 23:26

    Como dizia Honoré de Balzac, por trás das grandes fortunas estão sempre grandes crimes.

    Responder
    • PorcoDoPunjab says:
      5 de Abril de 2026 às 11:13

      Grunho, grande crime é vc escrever essas porcarias.
      Diga lá que não gostava de ser bilionário, que é para todos nós rirmos bastante logo pela manhã.

      Responder

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