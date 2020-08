Dica: Alterar no WhatsApp o código QR para partilha de contactos

A partilha de contactos nem sempre é um processo simples. O utilizador precisa, normalmente, de ter o nome e o telefone na sua lista de contactos para poder enviar mensagens de vários tipos e para assim criar a ligação e um canal de comunicação.

O Facebook facilita este processo em alguns dos seus serviços, ao permitir criar ou ler um código QR. Assim, a troca de contactos é simples e direta, sem complicações ou tempos de espera. E o que fazer se este código for demasiado conhecido? Há uma solução muito simples.

Agora é simples ler contactos nesta app

Partilhar um contacto no WhatsApp é muito simples. Basta aceder às Definições e ai estará a novidade que foi apresentada há pouco tempo. Basta mostrar o código QR e de imediato este é lido e os dados passados para quem queremos contactar.

Claro que podemos também partilhar esse mesmo código com qualquer outra pessoa, como uma imagem simples de ler. Isso levanta questões de segurança, pois esse mesmo contacto pode depois ser enviado a qualquer outra pessoa. O resultado seguinte qualquer um pode adivinhar.

Mudar o código QR por segurança

Assim, é essencial poder alterar esse mesmo código QR. No WhatsApp podem fazê-lo facilmente, começando por abrir o menu desta app e depois escolhendo as Definições. Na janela seguinte, e ao lado da imagem do utilizador, devem escolher o pequeno código QR que ali está presente.

De imediato vão ver o código que está ativo, e que pode estar a ser usado de forma maliciosa. Em cima, do lado direito encontram a área de partilha e um novo menu. Dentro do segundo vão ter a opção Repor código QR, que devem selecionar para avançar.

Muito fácil de fazer no WhatsApp

Ao escolherem essa opção, vão ter de imediato uma notificação a perguntar se querem mesmo repor o código QR no WhatsApp. Se aceitarem este será trocado, mas o anterior deixará de funcionar, como esperado. No final será mostrada uma mensagem de confirmação ao utilizador.

É desta forma simples que podem (e devem) mudar o código QR usado no WhatsApp. A partilha pode ser um processo útil, mas que pode acabar por trazer aos utilizadores contactos indesejados. Desta forma tudo volta ao normal, sem esforço ou confusão.