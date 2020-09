Huawei confirma: HarmonyOS 2.0 chega aos smartphones em 2021

Hoje o dia é de grandes novidades para a Huawei e começa logo com uma das notícias que mais vão fazer mexer o mercado dos smartphones em 2021. Na Huawei Developer Conference (HDC) 2020 que decorre na China, a empresa confirmou que os smartphones da marca vão mesmo receber HarmonyOS 2.0.

Não será um abandono drástico do Android, mas será parte da caminhada nesse sentido.

A Huawei está hoje a promover a sua conferência para programadores, a Huawei Developer Conference 2020. Além disso, hoje será mesmo dia para lançamento de novos produtos, mas isso será mais para a hora do almoço. Fique connosco para acompanhar as novidades.

HarmonyOS da Huawei chega aos smartphones em 2021

Em contexto de HDC 2020, a Huawei, através do seu CEO Richar Yu, apresentou os planos para o seu sistema operativo próprio para smartphones.

Hoje foi lançada a HarmonyOS 2.0 em versão beta para programadores. Estará, para já, disponível para as Smart TV, relógios e computadores de bordo. Em dezembro deste ano, esta versão beta para programadores chegará mesmo aos smartphones.

Nesta fase inicial, o HarmonyOS 2.0 será lançado para dispositivos com 128 KB a 128 MB de RAM. Em abril de 2021, o plano é que chegue a dispositivos com 128 MB a 4 GB de RAM e, daqui a um ano, em outubro de 2021, deverá ser lançado para todos os dispositivos com mais de 4 GB de RAM.

Na verdade, o sistema operativo open source, o HarmonyOS, não teria sido projetado para correr em smartphones. A Huawei sempre referiu que o Android seria sempre a escolha primordial. No entanto, as relações entre as duas empresas estão em risco devido às restrições impostas pelos Estados Unidos.

Agora, esta garantia de que o HarmonyOS chegará aos smartphones já no próximo ano vem assim reforçar os esforços da marca em oferecer soluções robustas às que a Google sempre lhe proporcionou, até Donald Trump considerar a Huawei uma ameaça.