Google Pixel 5: Um potente topo de gama por 630 euros?

A Google tem dado especial atenção ao segmento dos seus próprios smartphones. Recentemente lançou o novo Pixel 4a, onde também confirmou o lançamento dos novos Pixel 4a e Pixel 5 ainda durante o outono de 2020.

Mas agora foram divulgadas algumas informações, não oficiais, que dão conta dos preços e das variantes de cor destes dois smartphones para o mercado europeu. De acordo com os dados, o próximo Pixel 5 poderá custar por cá 630 euros.

No início de agosto, a Google presenteou-nos com o anúncio do Pixel 4a, o seu mais recente smartphone de gama média por 349 dólares. O equipamento chegou a alguns mercados, contudo Portugal não foi, ainda, incluído.

Mas durante o anúncio, a gigante tecnológica também aproveitou para desvendar que os modelos Pixel 4a 5G e Pixel 5 seriam lançados ainda este ano. Há ainda rumores que apontam que o lançamento acontecerá já neste mês de setembro.

No entanto para alguns não foi novidade pois, anteriormente, esses modelos já haviam surgido no projeto Android Open Source. Mas agora há mais novidades sobre o que o mercado europeu pode esperar destes próximos equipamentos.

Leak revela cores e preços dos Pixel 4a 5G e Pixel 5 para a Europa

Apesar de a Google ter revelado o preço do Pixel 4a 5G para os EUA, de 499 dólares, não foi adiantado qual seria o valor para outros mercados. Mas atualmente os leaks dão conta disso e de muito mais.

Nesse sentido, uma recente informação de fonte não oficial divulgou os preços e variantes de cor dos Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 para o mercado europeu.

De acordo com os dados, na Europa o Pixel 4a 5G custará 499 euros e estará disponível nas cores branco e preto. Já o Pixel 5, que deverá ser um topo de gama da marca, custará 629 euros e virá nas cores verde e preto. Há ainda a indicação de que este equipamento vai custar 649 dólares nos EUA.

O que esperar do Google Pixel 5?

Apesar de as especificações do Pixel 5 ainda não terem sido anunciadas oficialmente, alguns rumores indicam que terá um ecrã OLED de 6 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz.

Trará um conjunto de duas câmaras, como o Pixel 4, mas em vez de a secundária ser destinada a telefono, acredita-se que se trate de uma grande angular. Já quanto ao processador especula-se que este seja o Snapdragon 765G octa-core da Qualcomm, com suporte para 5G.

