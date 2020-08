Google Pixel 4a foi apresentado e chegará ao público a 20 de agosto

A Google havia reservado o dia de hoje para anunciar o seu novo smartphone de gama média. O Google Pixel 4a, acabou assim de ser anunciado e há ainda a garantia de que dois modelos 5G chegarão ainda este ano.

O Google Pixel 4a chegará ao público a 20 de agosto e estas são as suas principais características.

A Google acabou de apresentar o seu novo smartphone Pixel 4a. Além deste modelo, a empresa deixou ainda a garantia de que este ano será lançado o Google Pixel 5 e o Pixel 4a (5G), ambos os modelos 5G. Foi ainda deixada a indicação de que estes modelos 5G ficarão disponíveis a partir de 499 dólares.

Já o novo Pixel 4a, estará disponível a partir de 349 dólares, o que o coloca desde logo num segmento de gama média. Chegando, portanto, a alguns mercados (onde não se inclui Portugal) a 20 de agosto.

Google Pixel 4a, o novo Android do mercado

O Pixel 4a apresenta-se então ao mercado com um processador Snapdragon 730 e uma GPU Adreno 618. De RAM tem 6 GB e de armazenamento interno 128 GB.

O seu ecrã OLED é de 5,81″ com resolução FullHD+ e uma proporção de 19,5:9. A juntar a esta informação, as dimensões do telefone são de 114 x 69,4 x 82, mm e pesa 143 g. A estrutura é em policarbonato e tem proteção do vidro frontal Gorilla Glass 3.

Para fotografia, o Google Pixel 4a conta, curiosamente, apenas com uma câmara na traseira de 12,2 MP e uma abertura f/1.7, auxiliada por um flash LED. A câmara frontal, cravada no ecrã, no canto superior direito é de 8 MP e tem uma abertura de f/2.0, com foco fixo. É possível gravar vídeo a 180p a 120fps no máximo com a câmara principal.

Como sensores, disponibiliza assim os já comuns acelerómetro, de proximidade, barómetro e impressões digitais. Inclui, adicionalmente, jack de áudio de 3,5 mm, porta USB Tipo-C e a bateria pode ser carregada a 18W.

Sendo um smartphone Google, é evidente que vem equipado com Android 10, além disso, tem a garantia de pelo menos 3 anos de atualizações e inclui o novo Google Assistant com Lens.

Saiba mais em Google Store.