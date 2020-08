Apple elimina mais de 30.000 apps chinesas não licenciadas da App Store

Depois de ter removido 2.500 jogos chineses em apenas 7 dias, a Apple voltou a fazer uma limpeza na App Store chinesa. Desta vez eliminou mais de 30.000 aplicações chinesas não licenciadas.

A remoção destas aplicações aconteceu no passado sábado, de acordo com o Qimai Research Institute, e de todas as app banidas 90% são jogos.

A Apple já havia alertado que iria remover aplicações chinesas que não estivessem a cumprir as normas de licenciamento das autoridades do governo chinês. O objetivo é que todos os programas inseridos na App Store da China estejam em conformidade com as normas estabelecidas pelas entidades reguladoras do país asiático.

Segundo a empresa de Cupertino, os programadores seriam notificados da decisão para assim licenciaram a app de modo a mantê-la na loja de aplicações da maçã. Mas quem não cumprisse com esses requisitos, não poderia ter a sua app na App Store chinesa.

O prometido está a ser cumprido e já em meados de julho a empresa de Tim Cook removeu 2.500 jogos da sua loja da China, em apenas 7 dias, por não estarem devidamente licenciados.

Apple elimina mais de 30.000 aplicações ilegais da App Store chinesa

A empresa de Cupertino voltou à carga mas desta vez a quantidade de apps chinesas removidas foi estrondosa. De acordo com o Qimai Research Institute, e noticiado pelo Bloomberg, ao todo foram mais de 30.000 as apps removidas neste sábado da App Store, das quais 90% são jogos.

Até certa altura, as apps pagas ou com compras na app, eram permitidas na loja de aplicações da Apple enquanto aguardavam a aprovação das entidades reguladoras chinesas. Contudo agora tudo mudou e os programas que não estejam devidamente licenciados vão ser removidos pelo pente fino da maçã.

Mas após esta eliminação em massa, restam agora apenas 179.000 jogos na loja da Apple da China, dos quais 160.000 são gratuitos. Caso a empresa de Tim Cook faça nova revisão, a App Store Chinesa poderá ficar praticamente ‘despida’ de ofertas no segmento gaming para o iPhone.

