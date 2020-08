O mundo dos videojogos é extremamente volátil e repentino, e as principais editoras no mercado tendem a procurar acordos interessantes com os estúdios de desenvolvimento disponíveis e que tenham palmarés de confiança.

É, neste contexto que a Private Division (The Outer Worlds, por exemplo) veio recentemente anunciar a assinatura de uma parceria com 3 estúdios de desenvolvimento: Moon Studios, League of Geeks e Roll7.

A Private Division, uma editora da Take-Two Interactive Software, apresenta um bom cartaz no meio dos videojogos, tendo algumas séries importantes de jogos na sua carteira, como Kerbal Space Program, The Outer Worlds, Ancestors: The Humankind Odyssey ou Disintegration.

No entanto, a máquina precisa de se alimentar e nesse sentido, a Private Division anunciou a assinatura de três novos contratos de parcerias com 3 estúdios para o desenvolvimento futuro de videojogos.

Os estúdios em questão são Moon Studios, League of Geeks e Roll7.

“As nossas parcerias com a Moon Studios, League of Geeks e Roll7 continuam a aprimorar o catálogo da Private Division com os melhores talentos criativos da indústria de jogos de todo o mundo”, disse Michael Worosz, vice-presidente executivo e chefe da Private Division. “Estamos entusiasmados por trabalhar lado a lado com estas produtoras experientes de maneira a fornecer o suporte necessário para impulsionar as suas visões criativas para o próximo nível.”

Moon Studios

A Moon Studios foi fundada em 2010 por Thomas Mahler e Gennadiy Korol, e é um estúdio mais conhecido pelo seu trabalho no desenvolvimento dos jogos Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. A equipa do estúdio encontra-se espalhada um pouco por todo o mundo e nesta nova parceria com a Private Division, está a criar um novo RPG de ação.



“Desenvolver a saga Ori na última década foi uma experiência fantástica para a nossa equipa e estamos entusiasmados por, agora, subir ainda mais a fasquia com um novo RPG de ação”, afirma Thomas Mahler e Gennadiy Korol, co-fundadores da Moon Studios. “Atribuímos o nosso sucesso ao processo de ‘polimento iterativo’ que usamos na Moon Studios e vamos continuar com esse estilo de desenvolvimento para criar um novo jogo que supera tudo o que criamos até agora.”

League of Geeks

Em segundo lugar, a League of Geeks foi fundada em 2011 por Trent Kusters, Blake Mizzi e Ty Carey, e é a produtora de renome do jogo de tabuleiro digital, Armello. Localizada em Melbourne, a League of Geeks pretende expandir o sucesso inicial do estúdio com um ambicioso e novo videojogo e propriedade intelectual em parceria com a Private Division.



“É igualmente importante para nós criarmos jogos com coração e que possam reunir e promover uma comunidade dedicada de jogadores, assim como desenvolver jogos que sejam sucessos críticos, culturais e comerciais”, disse Blake Mizzi, co-fundador e diretor da League of Geeks. “Esta parceria oferece a oportunidade de desenvolver o nosso estúdio juntamente com as nossas ambições em criar algo que vai além de qualquer coisa que já desenvolvemos antes.”

Roll7

Por fim, a Roll7 é um estúdio independente fundado em Londres no ano de 2008 por Simon Bennett, John Ribbins e Tom Hegarty. A Roll7 criou a série OlliOlli, NOT A HERO e Laser League, e está a trabalhar com a Private Division num novo título ainda envolto em algum secretismo.



“Os nossos títulos tocam os jogadores porque lutamos por criar uma sensação de jogo super sólida, jogabilidade altamente refinada e mecânicas simples, mas altamente domináveis“, disse John Ribbins, diretor criativo da Roll7. “Estamos realmente empolgados por trabalhar com a Private Division no nosso próximo título e mal podemos esperar para os jogadores colocarem as mãos nele. Estamos a subir o nível da nossa criatividade e a dimensão da nossa ambição de maneira a fazermos deste próximo projeto o nosso melhor produto de sempre.”

O negócio dos videojogos é bastante mais complexo do que se pode pensar numa abordagem mais superficial. Questões tão importantes como a comunicação com a imprensa ou a distribuição do jogo no mercado global (entre outras), acabam por se tornar um pouco mais fáceis através deste tipo de parcerias.

A Private Division encontra-se, portanto a revestir de estúdios de valor já comprovado no mercado e resta-nos aguardar pelas próximas comunicações, para descobrir o que estes 3 estúdios estão a desenvolver.

Seja como for, e tal como confirmado pela Private Divisiom, o “primeiro destes títulos não deve ser lançado até ao ano fiscal de 2022 da Take-Two“.