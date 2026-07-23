Concurso desafia programadores a criar um jogo que caiba numa disquete de 1,44 MB
Numa altura em que muitos jogos ocupam dezenas ou até centenas de gigabytes, um novo concurso internacional propõe precisamente o oposto. O desafio passa por desenvolver um jogo completo que caiba numa única disquete de 1,44 MB, colocando à prova a criatividade e a capacidade de otimização dos participantes.
Um desafio que faz regressar a era das disquetes
A iniciativa foi lançada pelo site sul-coreano 2P Game Arcade, conforme detetado pelo TechSpot, e desafia programadores de todo o mundo a criar um jogo cuja dimensão total não ultrapasse 1.474.560 bytes, a capacidade exata de uma disquete de 3,5 polegadas de alta densidade, um dos suportes de armazenamento mais utilizados nos computadores pessoais durante as décadas de 1980 e 1990.
As candidaturas estão abertas até 4 de setembro de 2026 e podem participar tanto programadores individuais como equipas.
Todos os projetos têm de ser originais, desenvolvidos especificamente para esta competição e distribuídos como aplicações autónomas. Jogos executados diretamente no navegador não são permitidos.
Cada byte conta
O regulamento não impõe qualquer restrição quanto ao motor de jogo utilizado. Os participantes podem recorrer a ferramentas existentes ou desenvolver um motor próprio, desde que o resultado final respeite rigorosamente o limite de 1,44 MB.
Além do executável, esse limite inclui todos os recursos do jogo, como bibliotecas, motores, sons, imagens e restantes ficheiros necessários ao seu funcionamento. Ou seja, o jogo completo tem de caber no espaço disponível de uma única disquete.
A competição recupera um conceito que marcou várias iniciativas dedicadas à programação e à otimização de código, onde o objetivo é criar experiências completas com recursos extremamente limitados, privilegiando a criatividade e a eficiência técnica.
Os melhores jogos serão premiados
O concurso irá distinguir os três melhores projetos com prémios em dinheiro, e os vencedores receberão ainda uma disquete física com o seu jogo gravado, uma lembrança simbólica que reflete o espírito da competição.
Apesar das limitações impostas, o desafio promete dar origem a soluções criativas e mostrar que continua a ser possível desenvolver experiências de jogo interessantes quando o espaço é um problema.
Um jogo tipo PCMAn cabe.
Prince of persia
quando saiu para DOS eram duas disquette 5,25″ só para apple II era uma double sided e mais tarde é que veio a versão de 3,5″.
bons tempos
Ainda sou do tempo de ir comprar jogos piratas em disquete. Havia muitos e bons jogos e cabiam em 1,44 MB., por isso acho que devem sair deste concurso bons resultados.
comprar jogos em disquette? quando era só copiar para uma tua?
Eram jogos piratas. Era um conhecido que tinha uma loja de eletrónica e copiava jogos para disquetes (a pagar claro).
Doom
boa sorte, se for com AI já foram, por cada linha de código necessária AI escreve 1000
Irra que és mesmo b(&/R%E e nem sequer consegues ver a evolução da IA a cada novo modelo.
Xesusss só de me lembrar para fazer o update de Windows 3.1 para Windows 95 tive que usar 13 disquetes piratas no meu 486DX2. 🙂
Fixe fixe era comprar jogos em cassete e corriam em 48K.
E rezar para que, ao chegar ao fim, não desse “Tape loading error”. Lá tínhamos nós de pegar num cotonete para limpar as cabeças do leitor…
E quando gravavas numa K7 de 90 minutos vários jogos e depois querias jogar o jogo Z ou Y, era lindo, os mais jogados já reconhecíamos o som e lá se conseguia andar a pular de um jogo para o outro.
K7, era assim que designávamos nos anos 70 as cassetes. 🙂 🙂 🙂
ui, isso é pra pessoal da velha guarda, porque agora é tudo como garantido que sempre espaço e RAM, errado, mas com CLRs a fazer a papinha, garbage collection, poucos são os que programa de forma defensiva e eficiente