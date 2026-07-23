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Concurso desafia programadores a criar um jogo que caiba numa disquete de 1,44 MB

· Jogos 14 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Oraxulo says:
    23 de Julho de 2026 às 09:25

    Um jogo tipo PCMAn cabe.

    Responder
  2. Joao says:
    23 de Julho de 2026 às 09:32

    Prince of persia

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      23 de Julho de 2026 às 09:57

      quando saiu para DOS eram duas disquette 5,25″ só para apple II era uma double sided e mais tarde é que veio a versão de 3,5″.
      bons tempos

      Responder
  3. KidsGraça says:
    23 de Julho de 2026 às 09:36

    Ainda sou do tempo de ir comprar jogos piratas em disquete. Havia muitos e bons jogos e cabiam em 1,44 MB., por isso acho que devem sair deste concurso bons resultados.

    Responder
  4. Lumia says:
    23 de Julho de 2026 às 09:44

    Doom

    Responder
  5. Zé Fonseca A. says:
    23 de Julho de 2026 às 09:58

    boa sorte, se for com AI já foram, por cada linha de código necessária AI escreve 1000

    Responder
  6. Filipe says:
    23 de Julho de 2026 às 10:08

    Xesusss só de me lembrar para fazer o update de Windows 3.1 para Windows 95 tive que usar 13 disquetes piratas no meu 486DX2. 🙂

    Responder
  7. Manuel says:
    23 de Julho de 2026 às 10:17

    Fixe fixe era comprar jogos em cassete e corriam em 48K.

    Responder
    • JAlves says:
      23 de Julho de 2026 às 10:54

      E rezar para que, ao chegar ao fim, não desse “Tape loading error”. Lá tínhamos nós de pegar num cotonete para limpar as cabeças do leitor…

      Responder
      • B@rão Vermelho says:
        23 de Julho de 2026 às 12:00

        E quando gravavas numa K7 de 90 minutos vários jogos e depois querias jogar o jogo Z ou Y, era lindo, os mais jogados já reconhecíamos o som e lá se conseguia andar a pular de um jogo para o outro.

        K7, era assim que designávamos nos anos 70 as cassetes. 🙂 🙂 🙂

        Responder
  8. Maçä mais que Podre says:
    23 de Julho de 2026 às 11:29

    ui, isso é pra pessoal da velha guarda, porque agora é tudo como garantido que sempre espaço e RAM, errado, mas com CLRs a fazer a papinha, garbage collection, poucos são os que programa de forma defensiva e eficiente

    Responder

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