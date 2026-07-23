Concurso desafia programadores a criar um jogo que caiba numa disquete de 1,44 MB

Numa altura em que muitos jogos ocupam dezenas ou até centenas de gigabytes, um novo concurso internacional propõe precisamente o oposto. O desafio passa por desenvolver um jogo completo que caiba numa única disquete de 1,44 MB, colocando à prova a criatividade e a capacidade de otimização dos participantes.

Um desafio que faz regressar a era das disquetes

A iniciativa foi lançada pelo site sul-coreano 2P Game Arcade, conforme detetado pelo TechSpot, e desafia programadores de todo o mundo a criar um jogo cuja dimensão total não ultrapasse 1.474.560 bytes, a capacidade exata de uma disquete de 3,5 polegadas de alta densidade, um dos suportes de armazenamento mais utilizados nos computadores pessoais durante as décadas de 1980 e 1990.

As candidaturas estão abertas até 4 de setembro de 2026 e podem participar tanto programadores individuais como equipas.

Todos os projetos têm de ser originais, desenvolvidos especificamente para esta competição e distribuídos como aplicações autónomas. Jogos executados diretamente no navegador não são permitidos.

Cada byte conta

O regulamento não impõe qualquer restrição quanto ao motor de jogo utilizado. Os participantes podem recorrer a ferramentas existentes ou desenvolver um motor próprio, desde que o resultado final respeite rigorosamente o limite de 1,44 MB.

Além do executável, esse limite inclui todos os recursos do jogo, como bibliotecas, motores, sons, imagens e restantes ficheiros necessários ao seu funcionamento. Ou seja, o jogo completo tem de caber no espaço disponível de uma única disquete.

A competição recupera um conceito que marcou várias iniciativas dedicadas à programação e à otimização de código, onde o objetivo é criar experiências completas com recursos extremamente limitados, privilegiando a criatividade e a eficiência técnica.

Os melhores jogos serão premiados

O concurso irá distinguir os três melhores projetos com prémios em dinheiro, e os vencedores receberão ainda uma disquete física com o seu jogo gravado, uma lembrança simbólica que reflete o espírito da competição.

Apesar das limitações impostas, o desafio promete dar origem a soluções criativas e mostrar que continua a ser possível desenvolver experiências de jogo interessantes quando o espaço é um problema.