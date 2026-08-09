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Japão acusa administração de Trump de usar personagens protegidas sem autorização

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Zé Fonseca A. says:
    9 de Agosto de 2026 às 17:02

    Lamento mas o Japão aqui não tem razão, não estão a usar a imagem protegida por IP, por isso não há nenhuma infração de copyright.
    Têm de comer e calar, nem sequer se deviam ter pronunciado

    Responder
    • Sail says:
      9 de Agosto de 2026 às 18:04

      Estas errado. Usar imagens ou qualquer outra forma do produto com copyright registada pela Nintendo é um crime de violação de propriedade intelectual protegida.

      A copyright está em vigor acabando em 2082. Portanto o que FDP do Trump é um crime grave como já o fez anteriormente.

      Responder
    • Asiim says:
      9 de Agosto de 2026 às 18:24

      Não sei donde é que tiraste essa informação…
      As personagens do Super Mario estão protegidas por direitos de autor, o que inclui o seu grafismo, de forma idêntica às protecções atribuídas a tantas outras personagens de outras empresas de entretenimento. É olhar para o Mickey da Disney que esteve protegido durante décadas e que só agora é que outros passaram a poder usar, sem ter que pedir autorização à Disney.
      E nos primeiros frame do primeiro video é até visível um dos logos protegidos do Super Mario (no chapeu)

      A única forma de alguém poder usar este material sem autorização seria sob o princípio de “fair use”, mas isso não cobre o que o governo dos Estados Unidos está a fazer.

      Responder
    • Asiim says:
      9 de Agosto de 2026 às 18:29

      E para além da imagem há a música que também está protegida por direitos de autor. A música do primeiro video é do Super Mario Galaxy… Se o video estivesse no Youtube, seria muito provavelmente assinalado para remoção…

      Responder

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