Japão acusa administração de Trump de usar personagens protegidas sem autorização
O governo do Japão terá pedido à administração dos Estados Unidos da América (EUA) que deixe de recorrer a personagens protegidas por direitos de autor para fazer publicações oficiais.
Nos últimos meses, a Casa Branca e algumas agências federais norte-americanas têm recorrido a conteúdos inspirados em videojogos e animação japonesa para ilustrar publicações nas redes sociais.
Entre os exemplos apontados estão vídeos com o Super Mario a celebrar uma missão da NASA, animações inspiradas em Pokémon utilizadas pelo Departamento de Segurança Interna e imagens baseadas em Wii Sports para acompanhar mensagens relacionadas com operações militares.
— The White House (@WhiteHouse) April 1, 2026
O tema chegou ao parlamento japonês, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros, Toshimitsu Motegi, terá recordado que, de um modo geral, é inadequado que entidades públicas reproduzam obras protegidas por direitos de autor sem autorização dos respetivos titulares.
De acordo com o diário Mainichi Shimbun, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão terá transmitido esta preocupação à administração norte-americana através de canais diplomáticos, tendo efetuado vários pedidos para que deixasse de utilizar personagens pertencentes a universos como Mario, Pokémon e Naruto em comunicações oficiais.
Hello @NintendoAmerica , I am confused and frightened. This video has made me unlikely to purchase one of your products ever again.https://t.co/NjCPikx4Sx
— Mint (lapis) (@mormonmommyuwu) March 27, 2026
Para o Japão, o problema vai além dos direitos de autor
Além da questão relacionada com os direitos de autor, as autoridades japonesas estarão também preocupadas com o impacto que a associação destas personagens a conteúdos políticos ou relacionados com ações militares poderá ter na reputação das respetivas propriedades intelectuais.
O objetivo passa por evitar que o público interprete estas utilizações como tendo sido autorizadas ou apoiadas pelas empresas detentoras dos direitos.
Lamento mas o Japão aqui não tem razão, não estão a usar a imagem protegida por IP, por isso não há nenhuma infração de copyright.
Têm de comer e calar, nem sequer se deviam ter pronunciado
Estas errado. Usar imagens ou qualquer outra forma do produto com copyright registada pela Nintendo é um crime de violação de propriedade intelectual protegida.
A copyright está em vigor acabando em 2082. Portanto o que FDP do Trump é um crime grave como já o fez anteriormente.
Não sei donde é que tiraste essa informação…
As personagens do Super Mario estão protegidas por direitos de autor, o que inclui o seu grafismo, de forma idêntica às protecções atribuídas a tantas outras personagens de outras empresas de entretenimento. É olhar para o Mickey da Disney que esteve protegido durante décadas e que só agora é que outros passaram a poder usar, sem ter que pedir autorização à Disney.
E nos primeiros frame do primeiro video é até visível um dos logos protegidos do Super Mario (no chapeu)
A única forma de alguém poder usar este material sem autorização seria sob o princípio de “fair use”, mas isso não cobre o que o governo dos Estados Unidos está a fazer.
E para além da imagem há a música que também está protegida por direitos de autor. A música do primeiro video é do Super Mario Galaxy… Se o video estivesse no Youtube, seria muito provavelmente assinalado para remoção…