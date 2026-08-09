Japão acusa administração de Trump de usar personagens protegidas sem autorização

O governo do Japão terá pedido à administração dos Estados Unidos da América (EUA) que deixe de recorrer a personagens protegidas por direitos de autor para fazer publicações oficiais.

Nos últimos meses, a Casa Branca e algumas agências federais norte-americanas têm recorrido a conteúdos inspirados em videojogos e animação japonesa para ilustrar publicações nas redes sociais.

Entre os exemplos apontados estão vídeos com o Super Mario a celebrar uma missão da NASA, animações inspiradas em Pokémon utilizadas pelo Departamento de Segurança Interna e imagens baseadas em Wii Sports para acompanhar mensagens relacionadas com operações militares.

O tema chegou ao parlamento japonês, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros, Toshimitsu Motegi, terá recordado que, de um modo geral, é inadequado que entidades públicas reproduzam obras protegidas por direitos de autor sem autorização dos respetivos titulares.

De acordo com o diário Mainichi Shimbun, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão terá transmitido esta preocupação à administração norte-americana através de canais diplomáticos, tendo efetuado vários pedidos para que deixasse de utilizar personagens pertencentes a universos como Mario, Pokémon e Naruto em comunicações oficiais.

Para o Japão, o problema vai além dos direitos de autor

Além da questão relacionada com os direitos de autor, as autoridades japonesas estarão também preocupadas com o impacto que a associação destas personagens a conteúdos políticos ou relacionados com ações militares poderá ter na reputação das respetivas propriedades intelectuais.

O objetivo passa por evitar que o público interprete estas utilizações como tendo sido autorizadas ou apoiadas pelas empresas detentoras dos direitos.