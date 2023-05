Apesar de ter uma posição forte no mercado, a Apple em Portugal não parece seguir a maioria das tendências. A marca batalha para ocupar o topo, é um caso claro em que é ultrapassada as marcas que estão no topo ou que conquistaram recentemente um destaque maior. O início de 2023 mostra isso mesmo.

Apple cresce, mas não passa a concorrência

Há alguns meses que a Apple foi destronada pela Xiaomi no mercado dos smartphones em Portugal. A marca chinesa conquistou uma quota de mercado importante e deixou para trás a criadora do iPhone, que tem tentado lutar para reconquistar o segundo lugar nesta tabela.

Os dados do primeiro trimestre de 2023 voltam a mostrar isso mesmo, com a Apple a crescer mais que toda a concorrência. O valor neste período chegou aos 123 mil smartphones vendidos no nosso território, tendo agora uma quota de mercado de 21,7%.

In Q123, the smartphone market in Portugal witnessed a decline of 16.8% YoY. Interestingly, @Apple showcased remarkable growth in the Premium segment, outperforming the market



Top5 Vendor Shares:

Samsung [39.1%]

Xiaomi [24.8%]

Apple [21.7%]

OPPO [6.7%]

TCL [2.7%] pic.twitter.com/8S5Iy20O18 — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) May 23, 2023

Samsung e Xiaomi continuam no topo do mercado

No que toca à concorrência, A Apple teve de se bater com a Samsung e com a Xiaomi. Estas marcas ocupam respetivamente a primeira e a segunda posição no mercado em Portugal. Este valor manteve-se inalterado desde o final do ano, tal como acontece já vários trimestres.

No caso da Samsung, a líder do mercado dos smartphones em Portugal, a marca vendeu 221.200 smartphones. Este valor garantiu-lhe o topo e uma quota de mercado que agora se fica pelos 39.1%. De notar que há um abrandamento das vendas da merca no nosso país.

O estado do mercado dos smartphones em Portugal

Também a Xiaomi manteve a sua segunda posição, com 140.400 smartphones vendidos e uma quota de mercado de 24,8%. A tabla tem também presente a OPPO e a TCL, com cada uma a ter uma quota de mercado de 6.7% e 2.7%, respetivamente. A prestação destas marcas foi oposta, com a primeira a crescer e a segunda a abrandar.

Este é o cenário que podemos encontrar em Portugal, associado ao primeiro trimestre de 2023. De notar que o crescimento da Apple se reporta ao mercado de smartphones de topo, que assim está a crescer no nosso país.