A aventura pirata dos estúdios 3DClouds, King of Seas, já tem data marcada para lançamento.

O dia de desfraldarmos as velas piratas aproxima-se a passos largos, pelo que venham conhecer um pouco mais de King of Seas.

Após alguns adiamentos, King of Seas parece estar finalmente pronto para zarpar rumo aos mares infestados de piratas.

King of Seas, desenvolvido pelos estúdios 3DClouds, é um RPG de ação que se passa num mundo de piratas e será uma aventura épica e repleta de combates marítimos, como não poderia deixar de ser.

Criado sobre um mundo que é gerado de forma dinâmica (proceduralmente), King of Seas vai apresentar um mapa bastante generoso onde não faltarão ilhas perdidas e repletas de tesouros à nossa espera para os encontrar,

Nesta aventura épica irá navegar através de mares nunca navegados, e pelo caminho, vai criando reputação junto dos piratas que abundam nestes mares.

Como pirata, um dos aspetos mais importantes do jogo será o saque a navios mercantes e como tal, o jogo apresenta um sistema dinâmico de criação e manutenção de rotas comerciais. Tal como seria suposto acontecer, uma sucessão de ataques a uma certa rota, poderá levar a que seja criada uma nova rota para os navios mercantes e o jogador terá de conseguir aperceber-se disso mesmo, num mar gigantesco e repleto de outros pontos de interesse.

As condições atmosféricas terão um papel importante no decorrer da aventura, sendo também elas imprevisíveis e com eventos criados aleatoriamente que tanto poderão ajudar, como deitar por terra todos os esforços do jogador.

O jogo apresenta ainda uma grande vertente de personalização do nosso navio. São cinco, os diferentes tipos de navios ao nosso dispor, e todos eles poderão ser personalizados, tanto esteticamente, como em termos de equipamento e armamento.

King of Seas está previsto para 18 de fevereiro para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.