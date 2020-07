O regresso aos mares com King of Seas

Encontra-se para breve o lançamento de King of Seas, um RPG sobre piratas que leva os jogadores a aventurarem-se por mares traiçoeiros.

O jogo encontra-se a cargo da 3DClouds.

A equipa de desenvolvimento da 3DClouds, sediada em Milão e responsável por Xenon Racer ou All Star Fruit Racing, anunciou recentemente, King of Seas.

Trata-se de um action role playing game, uma aventura que coloca o jogador na pele de um pirata, durante os anos dourados da pirataria pelos mares do globo.

King of Seas encontra-se previsto para próximo o outono e será lançado para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. No jogo, o jogador vê-se mergulhado numa época de Piratas, onde a ação marítima será o ponto forte do jogo.

Segundo os responsáveis da 3DClouds, os jogadores podem esperar muita ação marítima, assim como intensos combates navais, procuras de tesouros e exploração de ilhas desconhecidas e os seus mistérios.

O jogo, que terá um mundo criado dinamicamente, será o palco de uma aventura épica no qual o jogador terá de vingar a morte do seu pai, navegando através de mares nunca antes navegados, à medida que vai também subindo na hierarquia dos piratas, até se tornar no Rei dos Piratas.

Haverá ainda espaço para possibilidade de personalização do navio. Existem cinco tipos de navios altamente personalizáveis através de um sistema de equipamentos e habilidades. É algo que será comum a tantos outros RPG!

O mundo de King of Seas será dinâmico e irá reagir às ações do jogador, originando a constantes mudanças e adaptações estratégias.

Por exemplo, as rotas comerciais podem mudar consoante os ataques do jogador, obrigando a procurar novas rotas ou então a atacar diretamente as povoações. Por outro lado, o clima pode mudar no decorrer da ação obrigando dessa forma, o jogador a tomar decisões sobre o melhor caminho a tomar.

Resta saber qual a liberdade de movimentos que o jogador irá possuir, assim como quais as diferentes interações que serão permitidas na interação com as fações do jogo, ou mesmo com outros piratas.

Por sua vez, o sistema de combate, não será apenas composto por tiros de canhão e estratégia náutica. Também velocidade e espetáculo, graças a um conjunto de mais de 20 habilidades à escolha e três ramos de talentos que se adaptam a qualquer estilo de jogo.

“Estamos entusiasmados por, ao fim de um ano de trabalho árduo, podermos finalmente revelar King of Seas, o nosso projeto mais ambicioso até à data.” revelou Francesco Bruschi, da 3DClouds.

King of Seas está previsto para o próximo outono para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.