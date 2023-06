FIFA 23, já chegou o mundial no feminino com WWC

Já chegou a atualização de FIFA 23 que nos traz o melhor futebol internacional feminino, com FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023.

A EA Sports acabou de entregar a atualização do FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023.

Este modo FIFA Women's World Cup 2023 que, já está disponível para todos os jogadores como uma atualização gratuita ao jogo, traz consigo uma variedade de entusiasmantes modos in-game.

FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023

Com FIFA Women's World Cup 2023, os jogadores passam a ter uma oportunidade de ouro para carregarem as suas nações ao colo pela maior competição internacional de futebol feminino do Mundo.

Com várias novidades, os jogadores podem vestir eles próprios a camisola da sua seleção, com o seu próprio Avatar personalizado, ou então com as estrelas do mundo real e embarcar no novíssimo modo Lead Your Country.

Modos adicionais encontram-se disponíveis para explorar e serem jogados durante toda a competição:

Comanda O Teu País: Coloca-te no centro do FIFA Women's World Cup 2023 com um novíssimo modo de jogo que te permite calçar as botas de uma jogadora específica e comandar a sua nação até à glória. Escolhe entre uma jogadora real pronta a limpar o torneio de rajada ou cria o teu próprio Avatar personalizado numa seleção nacional à tua escolha para te inscreveres na história do FIFA Women's World Cup. Á medida que jogas entre as várias fases, terás a opção de controlar apenas aquela jogadora ou toda a seleção nacional à medida que comandas o teu país até ao troféu.

Tournament Mode: Joga através do verdadeiro FIFA Women's World Cup num modo de torneio, com suporte para multiplayer cooperativo local, que te permite escrever (ou reescrever) o futuro da tua nação. Escolhe uma das 32 nações qualificadas e joga a partir do grupo previamente definido, através da fase a eliminar e até à glória do FIFA Women's World Cup.

Kick Off: Experiencia o FIFA Women's World Cup nos teus termos numa partida contra amigos localmente, ou contra a IA, ao escolheres a partir da Fase de Grupos ou da fase a eliminar e duas das 32 nações qualificadas.

Estes modos de jogo contribuem para a experiência mais imersiva no EA SPORTS FIFA Women's World Cup de sempre, completa com cada uma das 32 nações qualificadas, decorações de estádio personalizadas, cinemáticas, apresentações de partidas, comentários dedicados e, claro, o troféu autêntico para ser levantado no final.

A atualização do EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023 também marca o regresso do Modo Tournament single-player, com suporte para multiplayer cooperativo local, e convida as jogadoras a escolher entre uma das 32 nações qualificadas e passar pelas fases de grupos e eliminatórias enquanto embarcam na final da World Cup Feminina da FIFA.

Previsões EA Sports para FIFA Women's World Cup Australia e New Zealand 2023

Entretanto, a EA SPORTS revelou recentemente a sua previsão oficial do torneio, com os EUA a vencerem a FIFA Women's World Cup Australia e New Zealand 2023, ao derrotarem a Alemanha no jogo final. A previsão foi feita através de uma simulação de todos os 64 jogos no modo de Torneio EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023.

Para a cobiçada Bota de Ouro, a simulação do EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023 colocou três das atacantes mais letais no topo da lista, a norte-americana Alex Morgan acompanhada pela espanhola Alexia Putellas e pela alemã Alex Popp no topo. Putellas levou para casa o prémio por ter feito mais assistências ao longo do torneio, além de seis golos em apenas quatro jogos.

Por fim, os fãs são convidados a dar a sua opinião sobre as previsões do EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023 Predictor: aqui.

"Na nossa atualização mais abrangente da World Cup Feminina EA SPORTS FIFA de todos os tempos, estamos entusiasmados por celebrar as conquistas notáveis das equipas que competem na World Cup Feminina da FIFA 2023 e criar uma experiência autêntica no jogo para as jogadoras levarem o seu país à vitória", disse Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "O nosso compromisso com o futebol feminino é fundamental, e estamos ansiosos para evoluir e cumprir esta promessa para com a nossa comunidade EA SPORTS FC."