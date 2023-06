O WhatsApp tem sido mantido como um serviço gratuito da Meta, o que garante aos utilizadores uma excelente plataforma de comunicação. A sua versão dedicada às empresas e negócios tem acompanhado este crescimento exponencial e atingiu agora o patamar dos 200 milhões de utilizadores ativos mensais.

Apesar de sempre falarmos no WhatsApp como plataformas de comunicação para utilizadores finais, a verdade é que existe uma versão dedicada a empresas. Esta tem uma expressão menor e menos visível, mas não perde aí a sua importância e nível de utilização.

Ao atingir os 200 milhões de utilizadores ativos mensais, a Meta resolveu dar ainda mais destaque a esta sua versão. É a alternativa que muitos negócios precisam para comunicar com os clientes e isso tem-se notado cada vez mais, com um crescimento no número de utilizadores.

Apesar de estar já com um número de 200 milhões de utilizadores ativos mensais, os planos da Meta não param e são agressivos. Querem fazer crescer esta alternativa e têm planos bem definidos para isso, aumentando o que oferecem aos utilizadores e às empresas que usam este serviço.

A acompanhar este novo patamar vieram também duas novidades que procuram melhorar a experiência dos clientes empresariais. A primeira delas é a capacidade de criar, pagar e agendar anúncios de clique do WhatsApp sem uma conta do Facebook ou Instagram, tudo numa experiência integrada diretamente na app.

Além disso, a empresa anunciou outro recurso de pagamento que permitirá que os comerciantes enviem mensagens personalizadas aos seus clientes automaticamente. São mensagens que podem incluir códigos de desconto, links e ofertas. Este vai iniciar a sua fase de testes muito em breve.

Estas são as novidades que comemoram o novo patamar, que assim se torna mais expressivo e com capacidade de crescimento. Importar recordar que em 2020 eram "apenas" 50 milhões os utilizadores ativos mensais.