Super Mega Baseball 4 está confirmado e a data de lançamento do jogo já é conhecida. Com o baseball como personagem principal, este jogo da EA Sports corresponde a uma forma descontraída de simular a modalidade. Venham saber quando é lançado mundialmente...

A EA SPORTS anunciou na semana passada que Super Mega Baseball 4, um titulo descontraído e bem humorado de basebol, está a chegar. Mais precisamente a 2 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, com jogo cross-gen e multiplataforma.

Pela primeira vez na série, os fãs de Super Mega Baseball podem jogar com mais de 200 profissionais de basebol lendários como David "Big Papi" Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron e muito mais ao lado do amado Super Mega League All Stars. O Hall da Fama do Basebol, David Ortiz também é o primeiro atleta capa da franquia para Super Mega Baseball 4.

"É uma honra incrível ser o primeiro atleta de capa do Super Mega Baseball e ser reconhecido como uma lenda do basebol no jogo ao lado de centenas de outros ícones na nossa modalidade pela primeira vez na série", disse o Hall da Fama do Basebol David Ortiz. "Super Mega Baseball 4 vai ser uma experiência incrível e divertida para os fãs que realmente capta o humor e a personalidade do basebol."

A EA SPORTS continua a moldar o futuro das experiências desportivas interativas com Super Mega Baseball 4 - a primeira experiência de basebol da EA SPORTS em plataformas HD em mais de uma década e a segunda experiência de basebol da marca EA SPORTS lançada em 2023. Destacado por toda uma linha de recursos solicitados pela comunidade e seis estádios totalmente novos, cada canto do Super Mega Baseball 4 ficará melhor do que nunca com a atualização de apresentação mais significativa da história da série e nova profundidade de jogo.

"A nossa equipa está realmente animada para lançar o mais novo capítulo da série Super Mega Baseball com o poder da EA SPORTS por trás de nós pela primeira vez", disse Scott Drader, diretor de estúdio e produtor sénior do Metalhead Studio. "Se és um jogador SMB de longa data ou um novo fã que quer jogar e conectar-se com amigos em torno do amor pelo desporto, Super Mega Baseball 4 tem algo para todos. Mal podemos esperar para que os fãs joguem quando o jogo for lançado a 2 de junho."

Super Mega Baseball 4 inclui uma série de novos recursos em modos fundamentais como Exhibition, Franchise, Pennant Race, Season e Online Leagues incluindo:

Lendas do Basebol: Mais de 200 lendas do basebol estão integradas no Super Mega Baseball 4, ao lado das amadas personagens do Super Mega Baseball. Joga numa liga de lendas do basebol com equipas organizadas por época, ou misture as coisas com o Shuffle Draft, um novo recurso que permite que desenhes Legends e Super Mega All-Stars para criar uma lista única.

Novas plataformas e Cross-Play: Super Mega Baseball 4 está a expandir-se para PlayStation 5 e Xbox Series X|S pela primeira vez, incluindo cross-play importantíssimo em Pennant Race e Ligas Online em novas plataformas, bem como PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Principais Solicitações da Comunidade: Desde o novíssimo recurso inspirado no deckbuilding do Shuffle Draft, até características de jogador expandidas e um novo sistema de química de equipa que adiciona uma nova camada de estratégia, dezenas de upgrades solicitados por fãs - caminhadas e corredores automáticos, jogadores bidirecionais, bullpens expandidos, pools de agentes livres personalizáveis e muito mais – combinam-se para adicionar nova profundidade de jogo.

Visuais: Experimenta o basebol autêntico e cinematográfico, alimentado por novas câmaras, animações de cutscene e iluminação que proporciona um ambiente realista em todos os estádios.

Áudio: Nova multidão, locução e áudio foley dão ao áudio durante todo o jogo um grande upgrade do home plate para as arquibancadas. Além disso, os jogadores serão imersos nos sons do basebol com uma banda sonora totalmente nova com música licenciada e original.

Super Mega Baseball 4, da EA Sports, encontra-se a ser desenvolvido em Victoria, British Columbia pela Metalhead Software para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Os membros EA Play no Xbox, PlayStation e Steam desbloquearão um teste de 10 horas do Super Mega Baseball 4, a partir de 30 de maio.