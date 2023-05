“Melhor qualidade de vida dentro da sua casa” é a promessa da Hisense para 2023

O Estádio José de Alvalade foi o palco escolhido pela Hisense para a apresentação das suas novidades para este ano de 2023. Com propostas para TVs e eletrodomésticos, a Sense for Technology Tour deu a conhecer também novidades nos segmentos de som e de climatização.

O foco da Hisense é claro e está determinadamente voltado para o consumidor, para a satisfação das suas necessidades. Por isso, a empresa procura desenvolver produtos que sejam, ao mesmo tempo, inovadores e inspiradores.

Por forma a adaptar-se às necessidades, mas também às exigências dos consumidores, em 2023, a Hisense assegura um "salto tecnológico gigantesco", bem como mais equipamentos focados na sustentabilidade e na eficiência energética.

O objetivo de todas as novidades que foram, hoje, apresentadas é simples: garantir a melhor qualidade vida dentro da própria casa dos consumidores. Desde laser TVs que elevam a experiência de cinema em casa a um novo patamar, e televisões que combinam novas tecnologia MINI LED 4K, até eletrodomésticos pensados para otimizar as rotinas do dia a dia, e uma nova gama de climatização pensada para assegurar um nível superior de conforto e saúde durante todo o ano.

Número 3, em Portugal, Hisense procura liderar o pódio do segmento das TVs

As grandes estrelas no segmento de TVs apresentadas pela Hisense são as MINI LED 4K, série U8, U7 e U6, das quais se destaca a primeira. Conforme explicado, a nova U8 "eleva toda a experiência de visualização e redefine o realismo que uma televisão pode oferecer", alargando o leque de utilização e servindo, de forma muito competente, os consumidores que a queiram utilizar para fins gaming.

Uma televisão já não serve só para ver filmes e séries.

Disse Pedro Santos, diretor comercial e responsável pela Hisense, em Portugal.

A tecnologia MINI LED, introduzida este ano pela Hisense, assegura uma otimização da imagem, com a ajuda de Inteligência Artificial. A par disso, a tecnologia PRO assegura negros mais profundos, destacando cada detalhe na escuridão. Graças às tecnologias Dolby Atmos e DTS Virtual-X, "esta série consegue proporcionar a derradeira experiência cinematográfica".

Segundo Pedro Santos, a tecnologia Dolby Atmos IQ permite que o televisor estude o ambiente e ajuste a imagem, corretamente, sem que seja necessário fazê-lo, manualmente.

As Smart TV anunciadas, hoje, permitem desfrutar de filmes, séries, desportos e jogos preferidos com uma resolução FHD nítida. Os modelos A5K e A6K compõem uma gama de cores viva e oferecem um ângulo de visualização muito mais amplo.

O Modo Desporto AI limpa e melhora os objetos em movimento, promovendo uma experiência de visualização suave, e o Modo de Jogo Inteligente diminui o "input lag", para que possa jogar sem interrupções.

A experiência de áudio fica completa com as novas colunas: as soundbars AX5100G e a AX3100G, e a multifacetada Party Rocker One Plus.

Propostas dedicadas ao som, eletrodomésticos e climatização são gentilmente tecnológicas

Sendo que a Hisense procura melhorar a qualidade de vida do consumidor dentro da sua casa, a integração de tecnologias facilitadoras ajuda à concretização dessa promessa.

Nomeadamente, na gama de frigoríficos americanos e combinados apresentada: eficiência energética, tecnologia que assegura uma temperatura constante, melhor e mais uniforme distribuição do ar frio, e espaços desenhados para otimizar a conservação dos alimentos.

O novo Side By Side, com ligação Wi-Fi, pode ser controlado e gerido através da app ConnectLife, a partir da qual é possível alterar a temperatura do frigorífico e do congelador, ativar diferentes funções, como Super Cool ou Super Freeze, e muito mais.

De forma inovadora, a parede traseira das propostas é revestida de metal, garantindo que o ar frio é distribuído uniformemente de dentro para fora.

A Hisense apresentou um mundo de eletrodomésticos

As novidades da Hisense no segmento de eletrodomésticos incluem ainda um novo modelo na gama de máquinas de lavar loiça - HS622E10X e de lavar e secar roupa - WDQA8014EVJM.

A primeira lava e seca, de forma rápida e eficiente, apostando na eficiência energética para poupar dinheiro e o planeta. Além disso, inclui vários programas de lavagem, de acordo com a quantidade de loiça, para concretizar ciclos mais eficientes, e pode ser programada, para que possa iniciar o programa de lavagem de acordo com as suas necessidades ou a hora mais económica do dia.

A segunda, por sua vez, inclui um programa de tratamento de roupa a vapor, bem como vários programas de lavagem que se ajustam a cada tipo de peça.

Ainda na cozinha, destaque para os novos fornos da Hisense, concebidos para albergar um volume até 77 litros, sem comprometer a dimensão standard do eletrodoméstico, além das várias funcionalidades que carrega:

Steam Add Plus - permite adicionar vapor durante o processo de cozedura para obter pratos mais saudáveis

- permite adicionar vapor durante o processo de cozedura para obter pratos mais saudáveis Even Bake - inspirada nos fornos a lenha tradicionais, permite uma ótima circulação de ar quente em todo o forno

- inspirada nos fornos a lenha tradicionais, permite uma ótima circulação de ar quente em todo o forno Air Fry - eletrodoméstico da moda, está integrado nos fornos da Hisense, permitindo a confeção de todos os alimentos fritos, com pouco ou nenhum óleo

Para uma casa completa: climatização com assinatura Hisense

A nova gama de climatização da Hisense prima pela tecnologia e pela eficiência. O inverter Hisense AC permite um arrefecimento rápido, tornando-o mais fresco 50%, e o modo Smart ajusta-se automaticamente, de acordo com a temperatura ambiente.

Destaque para o desumidificador DH12S4GLU00 que ajuda a manter a casa seca e fresca, através do seu humidóstato eletrónico que permite um ajuste de humidade entre os 30% e 80%, recolhendo cerca de 12 litros de água por dia e garantindo um funcionamento de baixo ruído (45db).

Fundada há mais de 50 anos, na China, a Hisense é uma das principais fabricantes mundiais de televisores, eletrodomésticos e ar condicionado. Em Portugal, o destaque é dado às TVs, mas o objetivo da marca passa por conquistar quota de mercado noutros segmentos.