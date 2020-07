Com novos smartphones a serem preparados para um futuro próximo, a Xiaomi começa agora a levantar um pouco o pano daquilo que poderá estar para chegar.

Foi através da rede social Weibo que Lei Jun, CEO da Xiaomi, deixou algumas indicações que nos fazem questionar se não se está a referir ao novo smartphone de topo.

As surpresas nos lançamentos de novos smartphones são cada vez menos. Seja pelas marcas que vão revelando oficialmente pormenores, seja pelos rumores que vão surgindo, na realidade, é um segmento que já não surpreende o público como antes.

Sabe-se que, tal como a Samsung ou a Huawei, a Xiaomi também deverá estar a preparar uma versão melhorada do seu Xiaomi Mi 10 Pro, eventualmente com um “Plus” à frente.

Agora, o CEO da empresa, Lei Jun, recorreu à sua conta da Weibo, para questionar os seguidores sobre quais as características que mais valorizavam num smartphone. Com esta questão, deixou uma lista de especificações que poderão ser reveladoras daquilo que poderá estar a ser preparado.

Quais as funcionalidades essenciais de um smartphone de topo? CEO da Xiaomi quer saber

Na publicação, Lei Jun começa por referir que os smartphones de topo estão apetrechados com cada vez mais funcionalidades. Com isto, surgem dificuldades cada vez maiores na gestão entre a construção e os custos.

Então, como que a pedir a “ajuda do público”, questiona quais as especificações que mais valorizam num smartphone. Na lista refere, por exemplo:

Altifalantes duplos

Alta taxa de atualização

Jack de áudio de 3,5mm

NFC

Infra-vermelhos para controlo remoto

Zoom 30 vezes ou superior

Bateria de 4500 mAh ou superior

Carregamento sem fios

Dissipador de calor VC

Esta publicação poderá ser apenas o esclarecer de algumas dúvidas para o futuro, mas poderá ser também um prenúncio daquilo que estará a ser preparado.

Além destes aspetos, há que referir que a Xiaomi estará também a preparar o lançamento de um modelo com processador Snapdragon 865 Plus e bateria com carregamento a 120W.