Chegou o Wine 6.0: Corra aplicações Windows no Linux ou macOS

Certamente que já lhe aconteceu estar numa distribuição Linux e lembrar-se que precisava de uma determinada aplicação, mas essa não se encontra disponível para o seu sistema. Num caso desses a ferramenta Wine pode ser a solução!

Recentemente foi lançado o Wine 6.0. Vamos conhecer todas as novidades desta interessante ferramenta.

O Wine é um projeto que permite executar em ambientes Linux, no macOS, BSD e similares, software especificamente concebido para o Windows.

Esta ferramenta funciona como uma camada (semelhante a um emulador) que disponibiliza uma API compatível com a do Windows; ao serem executadas as diferentes funções, o Wine irá traduzi-las para rotinas em UNIX cujo resultado seja idêntico. Depois do lançamento do Wine 5.0 em janeiro de 2020, chegou agora o Wine 6.0 com várias novidades.

Novidades do Wine 6.0

Mais de 8,300 correções face à versão anterior

Consola de texto foi redesenhada

Suporte para DirectShow e Media Foundation

Vulkan backend para o WineD3D

Módulos do Core no formato PE

USB kernel driver

Suporte básico para Apple Silicon

WebSocket API

O Wine 6.0 chegará com o Ubuntu 21.04 já em abril deste ano. Para os mais impacientes, podem instalar já. No caso do Ubuntu, devem ter as versões Ubuntu 20.04 LTS ou 20.10. Também é possível instalar no 18.04, mas são necessários alguns extras.

Para instalar o Wine 6.0 no Ubuntu, primeiro é necessário ativar o suporte para 32-bit no sistema

sudo dpkg --add-architecture i386 sudo dpkg --add-architecture i386

Em seguida devem obter e adicionar a chave do repositório do Wine usando os seguintes comandos

wget -nc https: // dl.winehq.org / wine-builds / winehq.key sudo apt-key add winehq.key wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key sudo apt-key add winehq.key

wget -nc https: // dl.winehq.org / wine-builds / winehq.key sudo apt-key add winehq.key wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key sudo apt-key add winehq.key

Para adicionarem o repositório no Ubuntu 20.10 basta executar o comando:

sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main' sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main'

Se estiverem no Ubuntu 20.04 LTS executem o comando

sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main' sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main'

Finalmente, para instalar o Wine 6.0

sudo apt install --install-recommends winehq-stable sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Se são utilizadores do Linux ou do macOS e querem ter aplicações Windows a correr de forma direta e sem qualquer emulação, então o Wine é a solução que procuram. Nem sempre é simples de usar, mas no geral cumpre com o que promete.