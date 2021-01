A Tesla não suporta CarPlay nem Android Auto no seu sistema de navegação ou de infoentretenimento. Aliás, esta é uma crítica que muitos proprietários fazem à marca americana. Contudo, dizem muitos utilizadores, o sistema da Tesla poderia ganhar com a integração destas plataformas. Assim, alguns criativos parecem querer espicaçar Elon Musk com criações muito interessantes. Recentemente, apareceu um vídeo de conceito onde é misturado o que a Apple tem no CayPlay e o que a Tesla poderia apresentar nos seus carros.

A dica também ficou lançada de como poderá, no futuro, a Apple aproveitar para o seu carro elétrico autónomo.

Apple CarPlay inspirado no infoentretenimento dos elétricos Tesla

Apesar de estar ainda a muitos anos de distância, a ideia do Apple Car deixou muitas pessoas animadas. A Apple marcou a indústria dos smartphones, e muitos acreditam que a Apple Car fará o mesmo para o mercado dos carros elétricos. Assim, para dar um aspeto mais gráfico ao que poderia ser a informação num ecrã de um carro Apple, uma ilustração mostra como ficaria o ecrã da consola central/infoentretenimento da Apple, com a base da Tesla.

O conceito de vídeo apresenta um ecrã de 15 polegadas que se parece muito com o do Model 3 da Tesla. Aparentemente, o conceito é fortemente inspirado no Apple CarPlay. Além disso, a interface do utilizador parece uma mistura dos controlos básicos do carro com os recursos atuais do CarPlay.

O conceito do Apple Car imagina um grande ecrã dividido em duas sessões. A “dock” é organizada verticalmente no lado esquerdo, enquanto a parte direita do ecrã é dedicada à navegação.

Também são vistos recursos de controlo de temperatura, integração com o Apple Music, Siri, Safari, app Telefone e um menu para abrir a porta traseira, a mala do carro e a parte do capô (nos Tesla é chamada de frunk). Conforme podemos perceber, o conceito é uma espécie de mistura entre o CarPlay, a interface do iPad e elementos do infoentretenimento da Tesla.

Embora esta conjugação de ideias não seja particularmente uma má ideia, esperamos que a Apple para o seu carro elétrico vá muito mais além no que toca ao infoentretenimento melhor equipado. No entanto, este vídeo já nos dá uma ideia de como o que conhecemos atualmente seria aplicado em termos de interface gráfica se a Apple tivesse o seu carro.

Apple estará já a desenvolver o seu carro elétrico com a Hyundai

Segundo a revelação que foi feita, todo o projeto ainda está numa fase muito inicial. Contudo, o envolvimento da Hyundai poderá ser essencialmente ao nível das baterias. Como já tínhamos revelado, o foco da estratégia da Apple é um novo produto que poderá chegar ao mercado em 2024 com várias empresas do fabrico automóvel envolvidas.

Apesar de ainda faltarem várias anos, a verdade é que é cada vez mais sólido a Apple ter um carro seu nas estradas.