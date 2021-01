COVID-19: Como está o risco do seu concelho? Saiba já…

Tal como acontece todas as segunda-feiras, a DGS publica no seu relatório os números da incidência cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 para os concelhos de Portugal.

Conheçam os últimos valores da taxa de risco COVID-19 para os concelhos de Portugal. Sabia que Portugal tem neste momento 155 concelhos no nível máximo de risco de contágio?

A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.

Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150 000 habitantes.

Incidência cumulativa a 14 dias = (50/150 000) x 100 000 = 33,3 casos por 100 000 hab.

Qual a Incidência cumulativa da COVID-19 do seu concelho?

No boletim epidemiológico lançado ontem pela DGS, é possível ver os números diários da doença em Portugal. Além disso, é disponibilizada a incidência cumulativa a 14 dias (de 30/12/2020 a 12/01/2021) para vários concelhos.

Há 4 níveis de risco:

> 960 : Risco Extremamente Elevado

: Risco Extremamente Elevado > 480 até 960 : Risco Muito Elevado

: Risco Muito Elevado > 240 até 480 : Risco Elevado

: Risco Elevado < 240: Risco Moderado

De acordo com os números, há em Portugal mais 98 concelhos no “risco extremamente elevado” de contágio por COVID-19. Contas feitas são agora 155, um aumento de 170% em comparação com os 57 da semana anterior. Isto significa que mais de metade dos concelhos do país (50,3%) está agora no nível mais elevado de risco.

Pode também ver nas tabelas disponibilizadas pela DGS. Saiba mais aqui.