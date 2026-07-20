Quanto dinheiro recebe quem ganha o Mundial? A FIFA pagou um recorde de $871 milhões

A conquista do troféu mais desejado do futebol não traz apenas glória eterna, enchendo também os cofres das federações. A FIFA confirmou que o Mundial de 2026, disputado entre Estados Unidos da América (EUA), Canadá e México, distribuiu um total recorde de 871 milhões de dólares pelas 48 seleções participantes. A fatia maior ficou, como seria de esperar, para a vizinha Espanha, que bateu a Argentina na final.

Campeã do Mundial 2026, Espanha vai receber 51 milhões de dólares, um valor superior aos 42 milhões que a Argentina tinha arrecadado pela conquista do título em 2022, no Qatar.

A Argentina, agora vice-campeã, recebe 34 milhões de dólares por perder a final.

Como se distribui o dinheiro

A estrutura de prémios da FIFA está organizada por fases da competição. Depois do prémio da vice-campeã Argentina, com 34 milhões de dólares, seguem-se os seguintes, segundo a Fortune:

3.º lugar (Inglaterra): 30 milhões de dólares

4.º lugar (França): 28 milhões de dólares

Quartos-de-final (5.º a 8.º): 20 milhões cada

Oitavos-de-final (9.º a 16.º), onde ficou Portugal : 16 milhões cada

: 16 milhões cada Fase dos 32 (17.º a 32.º): 12 milhões cada

Fase de grupos (33.º a 48.º): 10 milhões cada

Na prática, todas as 48 seleções receberam, à partida, pelo menos 12,5 milhões de dólares só por participarem: 10 milhões de prémio por disputar a fase de grupos e mais 2,5 milhões destinados a custos de preparação, um valor pago antecipadamente para evitar disputas entre jogadores e federações sobre bónus.

Viagens e hotéis estão incluídos

Além dos prémios em dinheiro, a FIFA garante ainda voos em classe executiva de ida e volta para cada federação, bem como alojamento e alimentação para uma comitiva de 50 pessoas, incluindo os jogadores.

Os hotéis são pagos desde cinco dias antes do primeiro jogo de cada seleção até um dia depois da eliminação, e a organização assegura também transporte local, incluindo uma frota de veículos e camião de equipamento.

Já os seguros, de acidentes a doenças, passando por viagens, ficam a cargo de cada federação, tal como eventuais custos extra.

A taça do Mundial 2026

Apesar de todos os milhões envolvidos, o grande símbolo do Mundial continua a ser o troféu. O original nunca sai das mãos da FIFA, pelo que os campeões recebem uma réplica banhada a ouro.

Importa ainda referir que o dinheiro distribuído pela FIFA vai para as federações, não diretamente para os jogadores.

Cada país gere esse valor à sua maneira. Nos EUA, por exemplo, a federação fica com 20% do prémio, sendo os restantes 80% divididos em partes iguais entre as seleções masculina e feminina, na sequência de um histórico acordo de igualdade salarial firmado em 2022.

Uma novidade histórica no Mundial 2026

Além do dinheiro, esta edição do Mundial trouxe uma novidade inédita na história da FIFA: os jogadores da seleção campeã recebem anéis comemorativos, à semelhança do que já acontece em competições norte-americanas como a NBA, a NFL ou a MLB.

Foram produzidos 2026 anéis numerados individualmente, um número alusivo ao ano do evento. Desses, apenas 30 unidades, destinadas aos jogadores e à equipa técnica da seleção campeã, são exclusivas. As restantes 1996 vão ser comercializadas ao público como produto oficial licenciado, disponível por 12 mil dólares.

Um dos lados do anel mostra o troféu do Mundial; o outro é personalizado com a identidade da seleção vencedora, neste caso, Espanha. Logo após a final, o capitão e o selecionador receberam versões provisórias, sendo os anéis definitivos entregues mais tarde, numa cerimónia separada.

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