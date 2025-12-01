Japão apresenta uma máquina de lavar e secar humanos. Só 330 mil euros!
A empresa Science do Japão, lançou uma máquina de lavar humanos futurista após a sua estreia bem-sucedida na Expo 2025, em Osaka. Mas, quem precisará de ser lavado à máquina?
Da Expo 2025 para o quotidiano
A Science Inc, do Japão, lançou uma máquina de lavar humanos futurista após a sua estreia bem-sucedida na Expo 2025, em Osaka.
A máquina de nova geração, que captou grande atenção no certame, chega agora ao mercado japonês como um conceito único no setor do bem-estar.
Um dispositivo que limpa o corpo e acalma a mente
Desenvolvida pela empresa tecnológica japonesa Science, a cápsula permite que os utilizadores se deitem, fechem a tampa e recebam uma limpeza corporal completa, sem rotação, acompanhada por música tranquila.
Conhecida como o lavador humano do futuro, tornou-se uma das grandes atrações da exposição, visitada por mais de 27 milhões de pessoas.
O conceito recupera uma invenção apresentada na Expo de Osaka de 1970, que marcou profundamente o atual presidente da Science, então uma criança.
Segundo a porta-voz Sachiko Maekura, a máquina vai além da higiene física e pretende também lavar a alma, monitorizando sinais vitais e o batimento cardíaco ao longo do processo.
Do protótipo ao mercado
O interesse de empresas internacionais, incluindo um operador de resorts dos Estados Unidos, levou à comercialização do protótipo.
A primeira unidade já foi adquirida por um hotel em Osaka, que planeia disponibilizar a experiência aos hóspedes.
A retalhista de eletrónica Yamada Denki também comprou a Mirai Human Washing Machine para atrair mais visitantes às suas lojas, onde uma unidade de demonstração estará disponível a partir de 25 de dezembro.
Produção limitada e preço elevado
Por se tratar de um produto altamente inovador, a Science prevê fabricar apenas cerca de 50 unidades. A imprensa local indica um preço próximo de 60 milhões de ienes, o equivalente a cerca de 332 mil euros.
O presidente da empresa, Yasuaki Aoyama, sublinhou que o objetivo é permitir que quem não visitou a exposição possa experimentar esta tecnologia.
Como funciona a máquina de lavar humanos
- Entrar na cápsula: o utilizador deita-se no interior de uma cápsula fechada com 2,3 metros de comprimento.
- Lavagem automática: microbolhas e um duche de névoa fina limpam suavemente todo o corpo.
- Monitorização contínua: sensores acompanham sinais vitais para garantir um processo seguro.
- Ambiente imersivo: música relaxante e visuais calmantes criam uma experiência sensorial.
- Secagem automática: o utilizador é seco no interior da cápsula, sem necessidade de toalhas.
- Finalização: em cerca de 15 minutos, o processo fica concluído, permitindo sair limpo, relaxado e monitorizado.
Do passado para a realidade
A Mirai Human Washing Machine representa um exemplo marcante da combinação entre tradição tecnológica japonesa e inovação futurista.
Concebida para transformar um gesto quotidiano numa experiência sensorial completa, a cápsula promete atrair curiosos, hotéis e operadores turísticos à procura de diferenciação.
Com produção limitada e um preço elevado, deverá manter-se exclusiva, mas simboliza claramente uma tendência crescente: a busca por soluções automatizadas que cuidem não só do corpo, mas também do bem-estar emocional.
Eu quero e ver como é que isso lava o cu. Recicla a água como a máquina de loiça ou roupa?