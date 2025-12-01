Japão apresenta uma máquina de lavar e secar humanos. Só 330 mil euros!

A empresa Science do Japão, lançou uma máquina de lavar humanos futurista após a sua estreia bem-sucedida na Expo 2025, em Osaka. Mas, quem precisará de ser lavado à máquina?

Da Expo 2025 para o quotidiano

A Science Inc, do Japão, lançou uma máquina de lavar humanos futurista após a sua estreia bem-sucedida na Expo 2025, em Osaka.

A máquina de nova geração, que captou grande atenção no certame, chega agora ao mercado japonês como um conceito único no setor do bem-estar.

Um dispositivo que limpa o corpo e acalma a mente

Desenvolvida pela empresa tecnológica japonesa Science, a cápsula permite que os utilizadores se deitem, fechem a tampa e recebam uma limpeza corporal completa, sem rotação, acompanhada por música tranquila.

Conhecida como o lavador humano do futuro, tornou-se uma das grandes atrações da exposição, visitada por mais de 27 milhões de pessoas.

O conceito recupera uma invenção apresentada na Expo de Osaka de 1970, que marcou profundamente o atual presidente da Science, então uma criança.

Segundo a porta-voz Sachiko Maekura, a máquina vai além da higiene física e pretende também lavar a alma, monitorizando sinais vitais e o batimento cardíaco ao longo do processo.

Do protótipo ao mercado

O interesse de empresas internacionais, incluindo um operador de resorts dos Estados Unidos, levou à comercialização do protótipo.

A primeira unidade já foi adquirida por um hotel em Osaka, que planeia disponibilizar a experiência aos hóspedes.

A retalhista de eletrónica Yamada Denki também comprou a Mirai Human Washing Machine para atrair mais visitantes às suas lojas, onde uma unidade de demonstração estará disponível a partir de 25 de dezembro.

Produção limitada e preço elevado

Por se tratar de um produto altamente inovador, a Science prevê fabricar apenas cerca de 50 unidades. A imprensa local indica um preço próximo de 60 milhões de ienes, o equivalente a cerca de 332 mil euros.

O presidente da empresa, Yasuaki Aoyama, sublinhou que o objetivo é permitir que quem não visitou a exposição possa experimentar esta tecnologia.

Como funciona a máquina de lavar humanos

Entrar na cápsula: o utilizador deita-se no interior de uma cápsula fechada com 2,3 metros de comprimento. Lavagem automática: microbolhas e um duche de névoa fina limpam suavemente todo o corpo. Monitorização contínua: sensores acompanham sinais vitais para garantir um processo seguro. Ambiente imersivo: música relaxante e visuais calmantes criam uma experiência sensorial. Secagem automática: o utilizador é seco no interior da cápsula, sem necessidade de toalhas. Finalização: em cerca de 15 minutos, o processo fica concluído, permitindo sair limpo, relaxado e monitorizado.

Do passado para a realidade

A Mirai Human Washing Machine representa um exemplo marcante da combinação entre tradição tecnológica japonesa e inovação futurista.

Concebida para transformar um gesto quotidiano numa experiência sensorial completa, a cápsula promete atrair curiosos, hotéis e operadores turísticos à procura de diferenciação.

Com produção limitada e um preço elevado, deverá manter-se exclusiva, mas simboliza claramente uma tendência crescente: a busca por soluções automatizadas que cuidem não só do corpo, mas também do bem-estar emocional.