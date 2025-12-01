A vida de Cowboy com Cowboy Life Simulator

Cowboy Life Simulator é um título que se explica muito bem, através do nome. Uma aventura que convida os jogadores a montarem os seus cavalos e partirem para a aventura na pele de um cowboy americano. Venham ver um pouco mais...

A vida de cowboy desde sempre deu contexto a inúmeros filmes, livros e videojogos. É um daqueles momentos da história (norte-americana) que, de uma forma um pouco romantizada, trouxe grandes êxitos, como por exemplo, a série Yellowstone com Kevin Kostner.

E parece ser precisamente no encalço de todo esse entusiasmo e admiração pelo vibrante e intenso mundo dos cowboys que os estúdios Odd Qubit desenvolveram o seu jogo Cowboy Life Simulator.

O jogo já se encontra em Acesso Antecipado no Steam, apresentando aos jogadores uma experiência relaxante, porém abrangente, de vida num rancho no Velho Oeste americano.

Cowboy Life Simulator combina uma tremenda liberdade de exploração de um vasto e selvagem mundo aberto, com elementos de construção e gestão de ranchos, com agricultura e um sistema de progressão guiado por uma forte narrativa.

O jogador vai vestir a pele de um empresário que, após um empreendimento fracassado, decide mudar completamente de vida e abraçar a dura e áspera vida de cowboy. Compra uma fazenda no Velho Oeste e lança-se no fabuloso mundo do Oeste americano.

Todo o processo de produção e gestão do rancho se encontra sob as responsabilidades dos jogadores que terão tanto de tratar das infraestruturas como da própria aquisição de animais e sementes. Os jogadores terão a oportunidade de desenvolver o seu rancho, de criar várias espécies animais, fabricar ferramentas essenciais para o negócio ou mesmo entreter-se a desvendar os muitos segredos que aquela região esconde, enquanto interagem com uma comunidade vibrante.

Aliás, a interação com a comunidade circundante será importante, com várias missões a serem solicitadas pelos habitantes de Bravestand.

Cowboy Life Simulator já foi lançado em Acesso Antecipado no Steam.