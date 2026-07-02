OASIS: o anel inteligente que promete acabar com o teclado

Uma startup quer mudar a forma como interagimos com os nossos dispositivos, com a introdução do OASIS 1, um anel inteligente que combina ditado por voz com um trackpad minúsculo, permitindo escrever e editar texto sem tocar num teclado.

Fundada por Ricky Rosa, a OASIS Devices lançou o OASIS 1, um anel que se destaca da maioria dos smart rings disponíveis no mercado por não se focar em métricas de saúde. Em vez disso, o objetivo é tornar-se numa alternativa discreta ao teclado.

Na teoria, o utilizador aproxima o anel da boca e sussurra o que quer escrever. Um microfone com isolamento de ruído capta a voz, transcrevendo o que é dito através da tecnologia de ditado da WisprFlow.

O resultado aparece no ecrã como texto, sem que seja necessário falar em voz alta ou tocar em qualquer botão.

Para corrigir erros ou navegar pela interface, o anel inclui ainda um pequeno trackpad com feedback háptico, que permite mover o cursor e editar texto através de gestos subtis com o dedo.

Uma alternativa pensada para espaços silenciosos

Segundo a empresa, a ideia não é substituir o teclado repentinamente, mas oferecer uma ponte entre os métodos de interação atuais e um futuro em que a Inteligência Artificial acompanha a intenção do utilizador em qualquer dispositivo, seja um computador, uns óculos de realidade aumentada ou até um robô.

Esta abordagem responde a uma limitação dos assistentes de voz tradicionais, que obriga a que o utilizador fale em voz alta.

A promessa da OASIS é permitir escrever de forma privada em escritórios partilhados, cafés ou outros locais onde ditar em voz alta seria impraticável.

Em termos de especificações, o OASIS 1 promete até 16 horas de autonomia com uma única carga, rastreio ótico combinado com toque capacitivo e compatibilidade com iPhone, Mac e Vision Pro, além de integração com serviços como Spotify e Apple Music.

Preço e disponibilidade

O anel está disponível em pré-encomenda por 263,5 euros e tem envio previsto para a altura do Natal de 2026, não sendo claro se chegará à Europa ou a Portugal.

A marca já tinha lançado anteriormente uma primeira versão do anel focada apenas no trackpad, sendo o microfone e a integração com a WisprFlow a grande novidade deste OASIS 1, cuja disponibilidade será limitada.