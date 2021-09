Spotify faz aquecer iPhones com iOS 15 e autonomia reduz-se

A Apple lançou recentemente o novo iOS 15. Como é normal, esta nova versão vem cheia de novas funcionalidades, mas há também alguns bugs detetados.

De acordo com relatos recentes, a utilização do Spotify com o iOS faz aquecer os iPhones e isso traduz-se numa perda de autonomia.

App do Spotify "queima" cerca de 30% de bateria por hora

O serviço de streaming de música Spotify confirmou as reclamações dos utilizadores do iPhone de que a app consumia cerca de 30% da bateria por hora de streaming. A empresa responsável pelo Spotify ainda não sabe o que está a acontecer, mas revela que está a investigar tal problema.

Inicialmente a sugestão era remover e voltar a instalar a app do Spotify, mas tal dica não produz efeitos positivos para todos. Há quem tenha já tentado desligar o Wi-Fi, os dados, reiniciado o equipamento várias vezes, apagado a memória cache... mas simplesmente nada funciona.

Há um conjunto significativo de utilizadores que refere que a app do Spotify "crasha", quando o iPhone está "bloqueado". Além do iOS 15, o bug também tem sido registado em equipamentos com o iOS 14.8.

Embora o problema da drenagem de bateria pareça estar associado ao Spotify, pode também pode ser um bug do ‌iOS 15‌ para alguns utilizadores. O ‌iOS 15‌ está repleto de vários pequenos bugs, incluindo um que limita a funcionalidade do Apple Watch com o recém-lançado iPhone 13.

Há também informações de problemas com o serviço Apple Music e outros bugs para os quais a Apple prometeu solução o mais rápido possível. A Apple poderá lançar o iOS 15.0.1 ainda esta semana para corrigir alguns desses problemas.