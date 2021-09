Jumanji: The Video Game anunciado para Playstation 5

Jumanji, o filme imortalizado por Robin Williams e que tanto sucesso teve na altura, parece ter ganho uma nova vida nos últimos anos. Para isso, muito contribuiu o lançamento de dois novos filmes com o ator Dwayne Johnson.

Apanhando boleia do sucesso deste "renascimento", a Outright Games revelou também que o jogo, originalmente lançado em 2019, vai ser lançado para a Playstation 5 numa Enhanced Edition.

Datando de 1995 e interpretado na altura pelo fantástico Robin Williams, Jumanji foi um filme com grande sucesso misturando comédia e ação numa aventura extremamente divertida e para toda a família.

No entanto, passaram muitos anos sem que se voltasse a falar na palavra Jumanji até recentemente...

Com efeito, nos últimos anos foram lançados dois filmes novos que apresentam Dwayne Johnson como principal protagonista e que voltaram a trazer as selvas de Jumanji para a ribalta.

O jogo que acompanhou os filmes, foi recentemente apresentado como a caminho da Playstation 5 e permitirá aos jogadores entrarem de cabeça na aventura que é, jogar Jumanji.

Com o objetivo de recolher as Pedras Preciosas que conseguem salvar o mundo de Jumanji, os jogadores terão de unir esforços para ultrapassar os desafios que lhes surgirão pela frente. Além de se poder jogar offline (com a IA a controlar os restantes companheiros de aventura), a aventura pode (e deve) ser partilhada com amigos, seja online ou em split-screen local.

Tal como nos filmes, poderemos controlar os personagens principais, Dr. Bravestone, Ruby, Mouse, ou Prof. Oberon usando as suas capacidades para ultrapassar os obstáculos. E adversidades não faltarão, desde armadilhas mortais espalhadas pelos cenários até aos inimigos que nos tentam impedir de chegar ao nosso objetivo.

A versão para a PlayStation 5 apresentará, como seria suposto, todos os condimentos que a nova consola da Sony permite, ou seja:

Até 120 FPS

4K Dynamic Resolution

HDR

Carregamento Ultrarrápido com recurso ao SSD

A Outright Games revelou que a edição reforçada de 'Jumanji: The Video Game' será lançada a 22 de outubro de 2021 para a PlayStation 5.