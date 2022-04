Sugestão Pplware: tablets Android dos 150 € aos 300 €

Os tablets têm hoje um papel importante nas casas das famílias muito pela digitalização que ocorreu nas escolas nos últimos dois anos, mas também por motivos de trabalho e lazer.

É nesse sentido que hoje trazemos uma seleção de propostas com preços entre os 150 € aos 300 €.

Tablet Lenovo XiaoXin Pad Pro

O Lenovo Xiaoxin Pad Pro é um tablet de 11,5" com sistema operativo Android. O ecrã tem tecnologia OLED e uma resolução de 1600 x 2560 píxeis.

O processador que o tablet integra é um Snapdragon 730G, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Na frente inclui duas câmaras de 8 MP e na traseira, uma de 13 MP e outra de 5 MP.

Suporta ligações Bluetooth (5.0) e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, além de incluir porta USB tipo-C e slot para cartões microSD. Para acoplar um teclado também tem ligação física.

De referir ainda que inclui 4 altifalantes para reprodução de som em stereo, com tecnologia Dolby Atmos e 2 microfones. A bateria é de 8600 mAh.

O tablet Lenovo XiaoXin Pad Pro está disponível com um grande desconto, ficando apenas por 282,59 € (IVA incluído) utilizando o cupão BG3c30b1. Os portes têm um custo de cerca de 6€ e a entrega é feita em cerca de 2 semanas, sem encargos adicionais.

Lenovo XiaoXin Pad Pro

Tablet Teclast M40 Pro

O Teclast M40 Pro tem um ecrã de 10,1" e uma resolução de 1920 x 1200 píxeis com tecnologia IPS. O seu processador é um UNISOC T618 octa-core, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

A bateria deste tablet vai até às 8 horas de utilização contínua, tem Wi-Fi dual band e GPS. De referir ainda que traz uma câmara frontal de 5 MP e uma traseira de 8 MP.

O tablet Teclast M40 Pro está disponível por 159,52 €, utilizando o código de desconto BGcd3edf. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem encargos adicionais.

Teclast M40 Pro

Tablet Alldocube iPlay 40 Pro

Outra sugestão vai para o Alldocube iPlay 40 Pro, um tablet Android, com 10,4" e resolução de 2000 x 1200 píxeis. Tem na frente uma câmara de 5 MP e na traseira uma de 8 MP.

Vem com Bluetooth (5.0), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e inclui porta USB tipo-C, slot para cartões microSD e ainda slot para cartão SIM.

O tablet Alldocube iPlay 40 Pro pode ser adquirido por apenas 186,87 € (código BG188bf3). O preço já inclui IVA e o envio é feito a partir da Europa.

Alldocube iPlay 40 Pro

BlitzWolf BW-PCM3

O BlitzWolf BW-PCM3 é mais do que um tablet, aliás, é um complemento a tablets, computadores ou smartphones já que pode funciona como segundo ecrã , ideal para quem necessita de mobilidade e produtividade num só.

O BlitzWolf BW-PCM3 tem ecrã de 15,6" FullHD, um corpo ultrafino em liga de alumínio e com ligações USB Tipo-C e HDMI. Tem também porta USB Tipo-A e jack de 3,5mm.

O BlitzWolf BW-PCM3 de 15,6” está disponível por 195,99 €, com o código BG2e95d7. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

BlitzWolf BW-PCM3

Sugestões

Não deixe de conhecer outros tablets com grandes descontos, oportunidades a não perder:

Aproveite também as grandes promoções de março e não perca todas as novidades no canal do Telegram da Banggood, com cupões de desconto diários.