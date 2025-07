Huawei Watch 5: o equilíbrio entre a mente e o corpo, com a tecnologia X-TAP

Num país onde quase um terço da população com 16 ou mais anos apresentava sintomas de ansiedade generalizada em 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Huawei reforça a relevância da sua mais recente inovação: a tecnologia multissensorial X-TAP, integrada no Huawei Watch 5.

Mais do que um smartwatch, o Huawei Watch 5 procura ser o aliado essencial para cultivar uma vida mais consciente, equilibrada e, acima de tudo, um bem-estar mental otimizado, através de uma abordagem revolucionária à gestão do stress.

X-TAP: a tecnologia que redefine a gestão do stress e o autocuidado

Integrada no Huawei Watch 5, a tecnologia multissensorial X-TAP é capaz de revelar, de forma inédita, informações cruciais sobre o bem-estar físico e mental do utilizador.

Com um simples toque com a ponta do dedo, em apenas um minuto, este dispositivo permite monitorizar até 10 indicadores vitais de saúde e bem-estar, incluindo:

Frequência cardíaca;

Níveis de oxigénio no sangue (SpO2);

Temperatura da pele;

ECG;

Rigidez arterial;

Saúde respiratória.

É na sua capacidade de medir os níveis de stress que a tecnologia X-TAP se revela um verdadeiro aliado da saúde mental.

Inspirado na crescente consciência sobre o impacto do stress crónico e na eficácia dos pequenos gestos para o combater, através da X-TAP, o Huawei Watch 5 oferece uma perspetiva valiosa para compreender melhor o corpo e a mente, capacitando o utilizador a gerir proativamente os desafios do dia a dia.

Ao identificar padrões e picos de stress, a tecnologia X-TAP não só alerta, como capacita o utilizador a tomar decisões proativas. Após cada medição, o utilizador tem acesso a um relatório detalhado com dados, análises e recomendações personalizadas, que podem ser aprofundadas na aplicação Huawei Health, disponível para Android e iOS.

Um parceiro que motiva e capacita para o bem-estar

A necessidade de soluções como o Huawei Watch 5, impulsionadas pela tecnologia X-TAP, é reforçada por um cenário global onde milhões enfrentam sintomas de stress, sono insuficiente e sedentarismo.

De acordo com o Questionário Europeu de Saúde 2025, criado pela Huawei em colaboração com a Ipsos, 66% dos europeus desconhecem a frequência ideal de exames médicos e mais de 60% as orientações para um sono saudável.

Com a tecnologia X-TAP, o Huawei Watch 5 oferece as ferramentas para que o utilizador assuma um controlo mais proativo sobre o seu bem-estar, mitigando a falta de informação e o impacto do stress.

O mesmo estudo aponta que os utilizadores de smartwatches são significativamente mais ativos, conscientes e motivados do que aqueles que não são utilizadores.

Com o Huawei Watch 5, cada gesto torna-se parte de uma jornada de bem-estar: as calorias queimadas, os minutos de exercício, as horas ativas durante o dia são apresentadas em tempo real através de três anéis coloridos, completados apenas quando o bem-estar de acordo com cada utilizador é atingido.

Esta abordagem visual e motivacional transforma o autocuidado numa experiência tangível, que incentiva a consistência e a superação.

Estilo e tecnologia ao serviço do utilizador

A liberdade e a personalização estendem-se às suas funcionalidades. Graças ao controlo por gestos, atender chamadas, controlar a música e captar fotografias é possível sem necessidade de tocar no ecrã, permitindo manter o foco no que realmente importa.

Com um modo duplo de bateria que oferece entre 3 e 11 dias de autonomia, dependendo da versão (42mm ou 46mm), o Huawei Watch 5 adapta-se a qualquer ritmo, permitindo dar importância ao que realmente importa: o bem-estar.

Disponível numa vasta gama de opções de cores e braceletes, o Huawei Watch 5 é mais do que um dispositivo, é uma extensão de qualquer personalidade e um parceiro para uma vida mais plena, consciente e livre do peso do stress.

⌚ Huawei Watch 5 PVRP: desde 449,00€ Oferta de lançamento: Huawei FreeBuds 6i + oferta de uma bracelete Huawei Watch 5

