Gráfica Intel Arc A350M surge no 3DMark e parece ser uma excelente escolha

A Intel está a aproveitar da melhor forma o seu despertar de um sono que permitiu aos concorrentes levar algum avanço. Como tal, para além dos novos processadores Alder Lake de 12.ª geração, a marca norte-americana está também focada em apostar seriamente no segmento dos chips gráficos.

Desta forma, a designada linha de GPUs Intel Arc Alchemist, deverá chegar entre maio e junho. Mas, agora, o modelo A350M surgiu na plataforma de benchmark e parece ser uma excelente escolha para os consumidores.

GPU Intel Arc A350M surge no 3DMark

Recentemente, o software de benchmark 3DMark revelou os detalhes do Samsung Galaxy Book2 PRO, que é um dos primeiros computadores portáteis que já traz consigo a nova placa gráfica Intel Arc. O modelo em concreto tem integrado um processador Intel Core i7 1260P, com 12 núcleos, sendo que 4 são de desempenho e 8 são de eficiência energética, 16 threads e 1,50/4,70 GHz. Traz também a placa gráfica Arc A350M da marca, a qual conta com 6 núcleos Xe, Ray Tracing, 1024 EU, 1150 MHz, uma capacidade de 4 GB de memória GDDR6 e uma interface de memória de 64 bits, além de um consumo de energia entre os 25 e os 35 W.

E de acordo com as informações agora divulgadas, através da pontuação conseguida no 3DMark Fire Strike, verifica-se que a nova placa gráfica da Intel poderá ter um desempenho semelhante a uma Radeon RX 680M da AMD. Já os resultados obtidos no 3DMark Time Spy, a Intel Arc A350M é apenas ligeiramente inferior a uma GeForce GTX Mobile da Nvidia.

É importante destacar que este modelo da Intel será o mais básico da nova linha de GPUs, mas que promete executar jogos em 1080p a 60 FPS com uma qualidade gráfica média. Assim, estas já são características suficientes para um portátil base.

Provavelmente um dos pontos menos favoráveis é que este portátil da Samsung tem um preço a começar nos 1.349 euros. Mas certamente que, assim que chegar ao mercado, as gráficas Intel Arc estarão integradas em computadores também mais acessíveis.