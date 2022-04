Airbus A380 executou um voo alimentado por óleo alimentar

O maior avião de passageiros do mundo está a ser utilizado como teste para o uso de combustíveis sustentáveis na aviação. Um Airbus A380 voou alimentado por um combustível 100% sustentável feito a partir de óleo de cozinha.

Este foi o terceiro avião da empresa a voar abastecido a 100% com combustíveis sustentáveis em 12 meses.

De acordo com um comunicado de imprensa, a Airbus realizou o primeiro voo do A380 totalmente abastecido por Combustível de Aviação Sustentável (em inglês, SAF). Neste caso, este foi feito a partir de óleo alimentar e outros resíduos de gordura.

Passavam oito horas e 43 minutos do dia 25 de março, sexta-feira, quando o Airbus A380 descolou do aeroporto de Blagnac, em Toulouse, França. O avião voou durante aproximadamente três horas, equipado com um motor Rolls-Royce Trent 900 alimentado com combustível sustentável.

Posteriormente, um segundo voo aconteceu no dia 29 de março, por forma a testar a descolagem e aterragem de um avião abastecido com combustíveis sustentáveis. Com este, o maior até agora, a Airbus já colocou no ar três aeronaves alimentadas a 100% por SAF, no espaço de 12 meses: em março de 2021, voou o Airbus A350, e, em outubro do mesmo ano, voou o 319neo.

Para o voo que aconteceu no dia 25 de março, o primeiro do A380, a Airbus utilizou 27 toneladas de SAF não misturado. Este foi fornecido pela TotalEnergies e era constituído por óleo de cozinha e outros resíduos de gordura.

Resultados do voo da Airbus muito promissores

A utilização de SAF demonstrou-se promissora e com potencial para reduzir as emissões da indústria de aviação – esta representa cerca de 2% das emissões globais de dióxido de carbono, anualmente.

Aumentar a utilização de SAF continua a ser um caminho fundamental para alcançar a ambição da indústria de zero emissões líquidas de carbono até 2050.

Disse a Airbus, no comunicado, mencionando o relatório Waypoint 2050, que refere que o SAF poderá contribuir entre 53% e 71% para a redução de carbono necessária.

Atualmente, todos os aviões da Airbus estão certificados para voar abastecidos com até 50% de SAF misturado com óleo de parafina. Contudo, o objetivo da empresa passa por conseguir a certificação de voos alimentados a 100% por SAF antes de 2030.

Leia também: