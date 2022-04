O que torna as garrafas personalizadas num brinde publicitário tão popular

Hoje em dia, é normal vermos garrafas reutilizáveis por todo o lado, em qualquer tipo de ambiente de utilização, muitas delas como um brinde publicitário. São úteis, práticas e saudáveis em diversos aspetos.

Mas fará realmente sentido utilizá-las como meio publicitário? O que as torna tão populares?

A importância da água para o nosso organismo

Cada vez mais somos consciencializados diariamente pela importância de cuidar da nossa saúde. Mais de 60% do nosso organismo é composto por água e, por isso, é tão importante beber uma quantidade adequada. Esta é uma das ações que devemos fazer todos os dias, já que hidrata o nosso organismo e aporta inúmeros benefícios para a nossa saúde: ajuda a transportar oxigénio a todo o corpo, melhora o funcionamento dos rins, facilita a digestão, melhora a circulação sanguínea, entre outros. É recomendado beber entre 1,5l a 2l de água por dia, embora esta reposição possa variar segundo a necessidade de cada pessoa. Alguns dos fatores desta variação são: a atividade física de cada indivíduo, a idade, o género e o clima do país onde vive.

Ainda assim, nem sempre é fácil conseguir ingerir essa quantidade de água, de forma a garantir as quantidades recomendadas para o seu organismo. Algumas das sugestões para que este processo se torne mais fácil são: ter um copo de água na mesinha de cabeceira; sempre que sairmos de casa, levar uma garrafa de água reutilizável; quando tiver sede optar por beber água, chás ou infusões, em vez de outro tipo de bebidas; na hora do trabalho ter sempre uma garrafa de água por perto. Se tudo isto for difícil concretizar para beber mais água, há sempre a possibilidade de meter vários despertadores ou utilizar uma aplicação no telemóvel para ir calculando a ingestão de água.

Uma maneira de deixar a nossa pegada verde no planeta

A garrafa reutilizável é uma forma perfeita de começarmos a apostar na sustentabilidade do nosso planeta, eliminando cada vez mais as garrafas e copos de plástico de utilização única. Desta forma, tanto num escritório, como num ginásio, ou ainda em qualquer momento do dia-a-dia, iremos reduzindo o uso destas embalagens de plástico, utilizado as garrafas reutilizáveis.

A sensibilidade para questões ambientais tem crescido e esta é uma fase de mudança e aprendizagem para todos, um momento ideal para apostar em alternativas que sejam amigas do ambiente, tornando as marcas da nossa caminhada pela terra mais suaves. É uma mudança que requer pouca adaptação, e poderá acabar por nos facilitar a vida.

Existe ainda uma variedade, já muito grande, de garrafas reutilizáveis ecológicas feitas através de material reciclado, como são o exemplo do rPET, vidro, alumínio e todas elas conhecidas pelo seu longo ciclo de vida. Por serem compostas por matérias resistentes podem ser utilizadas inúmeras vezes.

A garrafa de água como brinde publicitário

Uma das grandes sugestões para que nunca se esqueça de beber água é andar sempre com uma garrafa de água reutilizável consigo e apostar na sustentabilidade do nosso planeta, deixando de consumir garrafas de plástico de utilização única. E é aqui que entra a eleição de garrafas personalizadas reutilizáveis como brinde publicitário. Nos últimos anos este tornou-se um dos brindes publicitários mais escolhidos pelas empresas, tanto para oferecer aos trabalhadores como a clientes, para merchandising ou para determinadas ações publicitárias, tais como feiras, congressos e todo o tipo de eventos.

As garrafas de água personalizadas tornaram-se muito populares já que são, sem dúvida, um dos produtos de merchandising com mais versatilidade, podendo ser utilizadas em todo o tipo de momentos e situações. Algumas delas com propriedades térmicas que possibilitam manter bebidas frias ou quentes, garantem acima de tudo a hidratação do nosso organismo. Estão disponíveis numa infinidade de modelos, cores, tamanhos, materiais e com diversas possibilidades de personalização para imprimir o logótipo ou imagem, a cores ou a preto e branco, de acordo com a imagem corporativa de cada empresa.

Desde os modelos mais básicos até aos mais vanguardistas, contam com pormenores que as tornam em artigos muito especiais: design de bambu, com forros de silicone ou tecido, com pega para facilitar o seu transporte, com filtro de chá, com medidor para controlar as quantidades de água ingeridas, entre muitas outras. É um brinde publicitário assertivo para quem o recebe, pois terá utilidade e é também um produto que dará visibilidade à marca ou empresa, que será mostrada sempre que for utilizada.

É também ideal para oferecer em eventos desportivos para surpreender os participantes; em ginásios, como presente no dia da inscrição, podendo também se oferecer junto a mochilas ou toalhas personalizadas; oferecer aos trabalhadores da empresa num kit de boas-vindas, onde se pode adicionar canetas e blocos de notas ou t-shirts corporativas; a clientes num congresso para que a empresa e esse dia nunca sejam esquecidos. A verdade é que existe uma infinidade de situações onde este será o artigo de merchandising perfeito para qualquer ação de marketing, já que se encontra disponível em tantos modelos, cores e dispõe de diversas técnicas de personalização para a impressão do logótipo ou imagem da empresa.