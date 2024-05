Blue Origin lança com sucesso a sua primeira missão tripulada desde 2022

A Blue Origin completou com sucesso a sua missão NS-25, retomando os voos com tripulação pela primeira vez em quase dois anos. A missão levou seis membros da tripulação turística até aos confins do espaço, incluindo o artista e antigo capitão da Força Aérea Ed Dwight.

Blue Origin volta à ação!

Em 1961, Dwight foi selecionado pelo Presidente John F. Kennedy para ser o primeiro candidato negro a astronauta do país, mas nunca tinha chegado ao espaço... até ontem. Outros passageiros incluem o engenheiro de software e empresário Ken Hess; a contabilista reformada Carol Schaller; Sylvain Chiron, fundador da cervejaria Brasserie Mont Blanc; o aviador Gopi Thotakura; e o capitalista de risco Mason Angel da Industrious Ventures.

Achei que a ideia de ir para o espaço com a Blue Origin era um último capítulo fascinante. Quero muito, muito fazer isto, porque cada pessoa que vai lá acima, de repente, tem uma perspetiva totalmente diferente deste pequeno lugar aqui.

Disse Dwight, num vídeo promocional da Blue Origin.

Viagem correu como previsto

A Blue Origin - empresa espacial privada fundada por Jeff Bezos - fez uma pausa nos lançamentos depois de a missão NS-22 ter sofrido uma anomalia em agosto de 2022, fazendo com que se abortasse a missão após a descolagem.

A empresa trabalhou com a Administração Federal de Aviação para identificar 21 ações corretivas antes do próximo lançamento do New Shepard. O foguetão voltou a funcionar em dezembro de 2023, num lançamento não tripulado que levou 33 cargas úteis para o espaço.

Como o nome NS-25 sugere, ontem ficou marcada a 25ª missão do New Shepard, e a sétima missão com humanos a bordo. O voo de ontem levou a Blue Origin a um número total de 37 passageiros humanos transportados para o espaço.

