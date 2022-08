Mesmo sendo um ponto fulcral do ecossistema da Google, a Play Store tem sofrido mudanças profundas e que a tentam tornar melhor. A Google aposta em novas regras e numa monitorização maior, ne sempre com os resultados esperados.

Do que se sabe, houve uma mudança grande nos primeiros 6 meses de 2022. A Google resolveu tratar da sua casa e removeu da Play Store um número significativo de apps. Foram 1,3 milhões, numa tentativa de manter a sua loja mais limpa.

Google tenta manter a sua loja limpa

De acordo com dados apresentados recentemente, mais de 1,3 milhões de apps foram removidos da Play Store da Google no primeiro semestre de 2022. Este valor representa a segunda maior queda desde o ano de 2018.

Ao longo dos anos, o Google Play teve um aumento na receita e no número de downloads. Os dados mostraram que em 2020, os utilizadores do Android podiam escolher entre 3,1 milhões de apps, tendo subido para 3,8 milhões meados de 2021. O valor máximo chegou em dezembro do ano passado, com quase 4,7 milhões de apps.

Menos 1,3 milhões de apps na Play Store

No entanto, e para garantir a qualidade das apps, a Google lançou uma série de políticas para regular os programadores. Como resultado, milhares de apps de baixa qualidade e que violavam as políticas foram removidas da Play Store periodicamente.

Um desses cortes significativos foi feito nos últimos seis meses. As estatísticas mostram que a Google removeu mais de 1,3 milhão de apps da sua loja apenas no primeiro trimestre deste ano, com o número total de apps a ter caído para 3,3 milhões.

Há também menos downloads e receita em 2022

Além de excluir um grande número de apps, a Play Store da Google também viu uma tendência negativa no número de downloads e na receita bruta. Os gastos em compras nas apps, assinaturas e apps premium no 1º semestre de 2022 totalizaram 21,3 mil milhões de dólares, uma queda de 7% em relação ao ano passado. A loja do Android registou 55,3 mil milhões de downloads nos primeiros seis meses, uma queda de 700 milhões ano a ano.

Por outro lado, a receita total da App Store no primeiro semestre de 2022 totalizou 43,7 mil milhões de dólares, um aumento de 5,5% face ao mesmo período do ano passado. Os utilizadores do iPhone fizeram cerca de 16 bilhões de downloads neste período, ou 400 milhões a menos do que no primeiro semestre de 2021.