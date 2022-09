Site de criptomoedas deu 7,2 milhões de dólares em vez de 70 dólares por engano

As criptomoedas são um assunto popular no mundo tecnológico, não apenas devido às notícias sobre a valorização e desvalorização extremas destes ativos, como também de situações caricatas que acontecem e onde estas moedas estão envolvidas.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que o site de criptomoedas Crypto.com, entregou a uma cliente, por engano, 7,2 milhões de dólares em vez de apenas 70 dólares.

Crypto.com engana-se e dá US$ 7,2 milhões a uma cliente

Se há poucos meses o mercado das criptomoedas estava em alta, parece que nos últimos tempos os ventos que sopram não são tão bons como antes. Prova disso são as várias notícias menos positivas que afetam este setor, como o facto de terem sido roubados 100 milhões de dólares em NFTs desde julho de 2021 e o credor de criptomoedas Hodlnaut ter despedido 40 funcionários.

Mas agora, no meio da polémica está o site de criptomoedas Crypto.com, que recentemente conseguiu ver aprovada a sua regulamentação no Reino Unido.

No entanto, o caso desta notícia aconteceu com uma mulher na Austrália, de seu nome Thevamanogari Manivel e que é cliente dessa popular plataforma de criptomoedas. A senhora recebeu nada menos do que 10,5 milhões de dólares australianos por engano, o que corresponde a cerca de 7,2 dólares americanos, quando tinha apenas que receber 100 dólares australianos, algo como 70 dólares americanos.

Tal deveu-se a um erro administrativo, mas a plataforma não detetou o erro durante 7 meses. E parece que o site Crypto.com não tem problemas financeiros para não ter percebido a falha desse montante avultado.

Mas agora que a situação foi descoberta, a plataforma está a exigir a devolução do montante entregue a mais. Para tal, o site avançou com uma ação judicial para recuperar o valor, mas agora já pode ser tarde de mais. Isto porque Manivel aproveitou o lapso e gastou parte desse dinheiro. Quando o site descobriu a falha, a cliente já teria gasto cerca de 1,3 milhões de dólares australianos (~891 dólares americanos), na compra de uma casa de 4 quartos para a sua irmã em Craigieburn, a norte de Melbourne. Contudo, Manivel ainda tem consigo perto de 90% do montante em criptomoedas entregue por engano pela plataforma.

E nem o congelamento da conta bancária foi uma solução, uma vez que Manivel transferiu grandes quantias para as contas de outros familiares. Por outro lado, um dos grandes problemas é que um banco criptográfico não atua da mesma forma que um banco tradicional. Ou seja, o depósito não pode ser revertido sem que o titular da carteira, neste caso a Manivel, queira colaborar.