Reino Unido aprova regulamentação para a plataforma de criptomoedas Crypto.com

O mundo das criptomoedas ainda é algo um pouco obscuro e desconhecido para várias pessoas. Como tal, e tal como os alertas que também vamos deixando, é fundamental que as pessoas se informem sobre este mercado, para que tenha conhecimentos suficientes e necessários e evitar situações desagradáveis.

Para ajudar a esse esclarecimento, algumas regiões estão também a analisar uma forma de legislar esta tecnologia. E as mais recentes informações indicam que o Reino Unido aprovou a regulamentação para a plataforma de criptomoedas Crypto.com.

Crypto.com consegue aprovação de regulamentação no Reino Unido

Segundo as informações avançadas pela Reuters, a plataforma de criptomoedas Crypto.com, sediada em Singapura, conseguiu que fosse aprovada uma determinada regulamentação no Reino Unido. Num comunicado revelado nesta quarta-feira (17), a empresa das moedas digitais informou que se registou no regulador de serviços financeiros daquela nação.

Portanto, ao fazer agora parte do registo desigando Financial Conduct Authority (FCA) a plataforma Crypto.com tem então aprovação para oferecer serviços e produtos do mundo das criptomoedas a todos os clientes que se encontrem no Reino Unido. Esta prática terá, claro está, que ir ao encontro das regras que respeitam ao combate contra o branqueamento de capitais e ao financiamento "terrorista".

De acordo com as palavras do CEO da Crypto.com, Kris Marszalek, o Reino Unido é um "mercado estrategicamente importante para nós". O executivo suporta a sua afirmação com base num aumento da adoção das criptomoedas na região e também aos esforços adotados no sentido de tornar a Grã-Bretanha num centro de ativos das moedas digitais.

Até aqui, as criptomoedas não estando regulamentadas no Reino Unido, os consumidores e utilizadores não conseguiam nenhuma compensação caso perdessem os seus ativos digitais.

Atualmente a plataforma Crypto.com já conta com 50 milhões de clientes em todo o mundo, tendo-se também registado na Coreia do Sul há cerca de uma semana, e em Itália no mês de julho.

