Robotáxis da Tesla colidem muito mais vezes do que condutores humanos

O panorama parece ser mais complicado do que o que parece. Isto porque o suposto objetivo dos robotáxis é serem condutores mais seguros do que os humanos. E os números "conhecidos" dizem o contrário!

Musk não deve estar contente com a equipa dos Robotáxis da Tesla

Segundo registos atualizados da Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA), aqui analisados, a fabricante automóvel de Elon Musk reportou mais cinco acidentes envolvendo os seus “Robotáxis”, elevando o total para 14 colisões documentadas desde que o serviço começou a operar em Austin, Texas, em junho passado.

Os acidentes agora reportados foram submetidos pela Tesla no mês passado e ocorreram entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Incluem uma colisão com um objeto fixo a 27,4 km/h, um embate com um autocarro enquanto o robotáxi estava parado, uma colisão com um camião a 6 km/h e dois incidentes em que o Tesla fez marcha-atrás contra um poste ou uma árvore.

O problema poderá ser muito maior

Como a Tesla censura fortemente os seus relatórios de acidentes, torna-se impossível perceber com clareza o que aconteceu em cada um destes incidentes. Ainda assim, a omissão de detalhes não esconde o essencial: os robotáxis estão a envolver-se em acidentes a um ritmo elevado.

Segundo os cálculos do Electrek, esse ritmo é não só pior do que o dos concorrentes, como também superior ao dos próprios condutores humanos que o sistema deveria substituir.

Com base nos dados de quilometragem partilhados nos resultados do quarto trimestre de 2025 da Tesla, o blogue especializado em veículos elétricos estima que a frota de robotáxis tenha acumulado cerca de 1,29 milhões de quilómetros até meados de janeiro. Dividindo esse valor por catorze acidentes documentados, obtém-se uma colisão a cada 91.700 quilómetros.

Em comparação, o Relatório de Segurança de Veículos da Tesla indica que o condutor americano médio sofre uma colisão ligeira a cada 368.500 quilómetros. Isto significa que os robotáxis estão a colidir a uma taxa cerca de quatro vezes superior à dos condutores humanos.

O cenário torna-se ainda mais desfavorável quando se compara a frota da Tesla com a da Waymo, empresa com a qual Musk tenta frequentemente rivalizar, insistindo que os seus carros autónomos são superiores. Ao longo de mais de 204 milhões de quilómetros totalmente sem condutor, a Waymo regista, em média, um acidente a cada cerca de 157.700 quilómetros.

Mesmo esta diferença já significativa pode favorecer ligeiramente a Tesla. Na realidade, a frota da Waymo inclui mais de 2.000 robotáxis, enquanto a Tesla tem menos de cinquenta.

Em suma, Waymo e Tesla não estão na mesma liga

Os novos acidentes não foram o único sinal de alerta nos registos atualizados da NHTSA. A Tesla reviu discretamente um relatório de um acidente de julho de 2025 que tinha sido classificado apenas como “danos materiais”.

Na versão atualizada, submetida em dezembro, o incidente passou a constar como “ferimentos ligeiros com hospitalização”. Na prática, a empresa demorou quase meio ano a reconhecer que alguém tinha ficado ferido.

O atraso não é isolado. A NHTSA já tinha aberto uma investigação por falhas repetidas nos prazos de reporte, algumas com meses de atraso. Além disso, a Tesla censura partes relevantes dos relatórios, ocultando detalhes como a descrição dos acidentes sob o argumento de proteger “informação comercial confidencial”, sendo, segundo o Electrek, a única empresa de robotáxis a fazê-lo de forma sistemática.