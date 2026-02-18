PplWare Mobile

Portugal: jovem rouba equipamento da NATO para espionagem

Notícias

Autor: Vítor M.

  1. Zé Fonseca A. says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 21:07

    Não ia valer de nada, o iPad não contém dados sensíveis e o pc necessita de uma yubikey para aceder.. mas só pelo facto de querer vender os equipamentos numa embaixada percebe-se que inteligência não era o forte do moço

  2. Max says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 21:55

    O que conta o Gemini:
    – O “jovem” tem currículo: 11 crimes de burla informática, pornografia de menores, condução sem carta e uso de documentos alheios. Um “fura-vidas” criminal que tentou a sua sorte no mundo da alta espionagem.
    – Na altura de uma conferência da NATO, em fevereiro de 2025, em Lisboa, alojou-se propositadamente no hotel de onde roubou o computador e o iPad.
    – Contactou a embaixada da Rússia, por mail, pedindo 10.000 euros. Não obteve resposta.
    – Foi à embaixada. Foi barrado.
    – Foi detido pela PJ a partir da queixa do oficial que foi roubado e das imagens das câmaras do hotel (e das proximidades da embaixada). Possivelmente, está em prisão preventiva desde então.
    Outro caso (sem qualquer semelhança) – um espião do SIS foi condenado, em 2018, por espionagem, alegou em tribunal que os seus contactos com os agentes russos eram para lhes vender azeite.

  3. Max says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 21:56

    O filtro levou-me o comentário 🙂

