Portugal: jovem rouba equipamento da NATO para espionagem
Um homem de 23 anos foi esta semana formalmente acusado em Portugal pelo roubo de um computador e um iPad pertencentes à NATO, no âmbito de um caso que envolve tentativa de venda desses equipamentos na embaixada da Rússia em Lisboa. A informação foi ontem divulgada pela imprensa portuguesa.
O que aconteceu
O indivíduo terá furtado do interior de um hotel em Portugal um computador portátil e um iPad oficiais, propriedade de representantes da NATO hospedados no local. A motivação, de acordo com as autoridades, era tentar negociar estes equipamentos diretamente com a embaixada russa em Lisboa.
As procuradorias portuguesas apresentaram queixa por tentativa de espionagem, por ter procurado dispor de informação sensível através de canais considerados hostis à NATO e aos países aliados.
Contexto e implicações
O caso levanta questões de segurança relativamente a pessoal e material de organizações internacionais quando em missão ou deslocados. A NATO, enquanto aliança militar, trata de forma rigorosa a proteção de equipamentos e dados sensíveis dos seus membros.
Vender ou tentar vender material oficial a uma representação diplomática de um Estado terceiro, especialmente um país com fortes tensões geopolíticas em relação à NATO, como a Rússia, pode ser considerado crime grave envolvendo segurança nacional e espionagem.
Consequências legais
O jovem enfrenta agora um processo por tentativa de venda de material oficial e por possíveis crimes relacionados com a segurança do Estado e a proteção de informação classificada. As acusações refletem a gravidade com que o sistema judicial português encara a tentativa de lucrar ou interferir com material de uma organização militar internacional.
O caso seguirá os trâmites legais em tribunal, e as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a investigação em curso.
Não ia valer de nada, o iPad não contém dados sensíveis e o pc necessita de uma yubikey para aceder.. mas só pelo facto de querer vender os equipamentos numa embaixada percebe-se que inteligência não era o forte do moço
Fico espantado com a quantidade de diferentes assuntos em que o Sr. fala com 100% de certeza
O que conta o Gemini:
– O “jovem” tem currículo: 11 crimes de burla informática, pornografia de menores, condução sem carta e uso de documentos alheios. Um “fura-vidas” criminal que tentou a sua sorte no mundo da alta espionagem.
– Na altura de uma conferência da NATO, em fevereiro de 2025, em Lisboa, alojou-se propositadamente no hotel de onde roubou o computador e o iPad.
– Contactou a embaixada da Rússia, por mail, pedindo 10.000 euros. Não obteve resposta.
– Foi à embaixada. Foi barrado.
– Foi detido pela PJ a partir da queixa do oficial que foi roubado e das imagens das câmaras do hotel (e das proximidades da embaixada). Possivelmente, está em prisão preventiva desde então.
Outro caso (sem qualquer semelhança) – um espião do SIS foi condenado, em 2018, por espionagem, alegou em tribunal que os seus contactos com os agentes russos eram para lhes vender azeite.
