Perdas com hacks de criptomoedas sobem 60% para 1,9 mil milhões de dólares

Apesar dos constantes altos e baixos, o mercado das criptomoedas continua a ser muito aliciante para vários utilizadores, especialmente porque o valor das mesmas é bastante atrativo. Mas, tal como temos referido, este é um setor instável e, atualmente, não está a passar pela sua melhor fase. Para além disso, há sempre as questões de segurnaça uma vez que se trata de dinheiro digital.

Como tal, dados recentes indicam que as perdas devido a hacks de criptomoedas aumentaram 60% entre os meses de janeiro a julho de 2022, o que representa um montante de 1,9 mil milhões de dólares de dinheiro perdido.

Hacks levam a um aumento de 60% da perda de criptomoedas

De acordo com um estudo feito pela empresa Chainalysis, e divulgado pela Reuters, as perdas com hacks de criptomoedas aumentaram praticamente 60% nestes primeiros sete meses do ano, entre janeiro e julho de 2022. Esta percentagem indica então que o montante envolvido nestas perdas subiu para 1,9 mil milhões de dólares, sendo que este aumento foi impulsionado sobretudo por fundos roubados de protocolos de financiamento descentralizado, conhecidos por DeFi.

A Chainalysis revelou estes dados nesta terça-feira (16) através do seu blog oficial, onde é também indicado que no mesmo período do ano passado os fundos roubados pelos hackers totalizavam 1,2 mil milhões de dólares, ou seja, menos 7 mil milhões de dólares.

Mas a empresa de pesquisa também adiantou que esta tendência não deve reverter tão cedo quanto desejado e menciona o recente hacking de 190 milhões de dólares na ponte criptográfica Nomad e o hacking de 5 milhões de dólares em várias carteiras da critptomoeda Solana, sendo que ambos aconteceram na primeira semana de agosto.

No seu blog, a Chainalysis refere que:

Os protocolos DeFi são especialmente vulneráveis ​​a hackers, pois o seu código-fonte aberto pode ser estudado ad nauseum por cibercriminosos em busca de explorações e é possível que os incentivos dos protocolos para chegar ao mercado e crescer rapidamente levem a lapsos nas melhores práticas de segurança.

A empresa acrescenta que muitos destes roubos podem ter origem em entidades afiliadas à Coreia do Norte, especialmente em unidades de hackers de elite, como o grupo Lazarus. Estima.se que, até ao momento, grupos afiliados da Coreia do Norte tenham roubado cerca de mil milhões de dólares em criptomoedas dos protocolos DeFi.

Por sua vez, no que respeita a golpes com as moedas digitais, a empresa destaca um significativo declínio de 65% até julho, para 1,6 mil milhões de dólares, o que vai ao encontro da acentuada queda do valor dos ativos digitais. No mesmo período de 2021, os golpes totalizaram 4,46 mil milhões de dólares.

À Reuters, Kim Grauer, diretor de pesquisas da Chainalysis, referiu que "os golpes caíram principalmente por causa da desaceleração das criptomoedas, mas também por causa das muitas vitórias da lei contra os criminosos e às soluções de produtos que as exchanges podem usar para combater os golpes”.

