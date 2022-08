Binance diz que está a ganhar clientes de criptomoedas graças à inflação

Depois da pandemia da COVID-19, a guerra da Rússia contra a Ucrânia veio trazer novos problemas económicos que estão a deixar vários países e famílias em situações complicadas. Para além disso, os especialistas neste setor indicam que o pior ainda está para vir.

Mas parece que a situação não está a afetar negativamente todos os segmentos, pois de acordo com a Binance, a sua plataforma está a ganhar mais clientes de criptomoedas exatamente graças à inflação.

Binance ganha clientes de moedas digitais devido à inflação

Segundo as informações avançadas pela Reuters, um excutivo da Binance, que é a maior exchange de criptomoedas em todo o mundo, afirmou nesta quarta-feira (10) que a plataforma está a registar um aumento do número dos seus clientes devido ao aumento da inflação e a um dólares historicamente forte que abateu as moedas dos mercados emergentes. No entanto, o executivo não avançou com números concretos.

De acordo com uma entrevista em Lima, no Peru, o gerente da Binance na América Latina, Maximiliano Hinz, disse que:

Agora que estamos a ver a inflação a aumentar em todo o mundo, estamos a constatar que mais e mais pessoas estão a procurar as criptomoedas, como o Bitcoin, como forma de se protegerem da inflação.

Hinz adiantou mais e dá como exemplo a Argentina, onde a inflação anual se encontra na ordem dos 90%, mas cujo país se tornou num dos principais mercados da empresa, juntamente com o Brasil e o México. A Argentina registou um aumento do investimento em Bitcoins por parte dos cidadãos, mesmo com a queda do valor das moedas digitais.

No entanto, o executivo da Binance também é da opinião que várias nações latino-americanas ainda precisam de aprovar uma legislação significativa relativamente às criptomoedas, mas não considera que tal seja uma desvantagem para a empresa. Segundo Hinz "a regulamentação é uma estrutura, mas nem sempre é negativo que algo não seja regulado. Se algo não é proibido, então é legal".