O primeiro computador portátil russo é muito parecido ao Macbook Pro da Apple

Enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia continua, mantêm-se também as duras sanções de várias empresas e países ao governo de Vladimir Putin. Estas mesmas sanções obrigaram o país invasor a reajustar a sua dinâmica de funcionamento e, no que respeita ao setor tecnológico, a Rússia teve que começar a arranjar alternativas.

Como tal, recentemente soubemos que o país começou a criar o seu primeiro computador portátil, designado Bitblaze Titan BM15, com o processaodor russo Baikal-M1. E as mais recentes informações indicam que finalmente a Rússia já tem esta sua máquina pronta, e a mesma tem várias parecenças com o Macbook Pro da Apple.

Primeiro portátil russo é uma cópia do Macbook Pro da Apple?

Ainda antes da guerra contra o povo ucraniano, a Rússia já teria mais ou menos alinhavado um desenho daquele que seria o seu primeiro computador portátil. Mas o conflito veio acelerar ainda mais este processo. E meses depois do início da guerra, a 24 de fevereiro, finalmente o país de Vladimir Putin mostra o resultado final do seu portátil Bitblaze Titan BM15 que traz consigo o processaodor Baikal-M1, também ele criado na Rússia.

No entanto, este portátil tem traços muito semelhantes ao Macbook Pro da Apple, e pode-se colocar a questão se a Rússia o fez assim propositadamente, como uma espécie de provocação, ou se, pelo contrário, foi mera coincidência. Mas até ambos os processadores contam com 'M1' no nome. No entanto, e apesar disso, certamente este não será um Macbook killer... pelo menos para já.

Na publicação de Iana Brich, diretora comercial da Prombit, que é a empresa por detrás da marca Bitblaze, a executiva exibe o portátil e refere que:

Tenho uma lenda nas minhas mãos: uma amostra da pré-produção do Bitblaze Titan, o portátil baseado no processador Baikal-M1 está pronto.

É ainda referido que o equipamento tem uma qualidade de construção muito decente, com uma estrutura de alumínio fina e um peso leve. Iana testou vários programas, como alguns de âmbito profissional e o YouTube e adianta que tudo funciona muito bem e a bateria dura cerca de cinco horas. Mas acrescenta que ainda há alguns ajustes e testes a fazer antes do lançamento oficial.

Uma questão que também se impõe é como a Rússia conseguiu contornar a questão dos bloqueios no acesso aos chips eletrónicos para a construção deste equipamento? Como tal, algumas fontes são da opinião que o país já tinha ponderado a possibilidade dessas sanções na altura em que definia a estratégia da invasão à Ucrânia e, desta forma, preparou-se antecipadamente para poder ter o seu primeiro computador portátil sem depender de países terceiros.

O que esperar do portátil russo Bitblaze Titan BM15?

O Bitblaze Titan BM15 conta então com o SoC Baikal-M1 com 8 núcleos a 1,5 GHz, 8 MB de cache L3 e arquitetura ARM Cortex-A57. Portanto, trata-se de um chip com tecnologia já antiga face ao que a indústria atualmente oferece, com o processo de fabrico de 28 nm da TSMC. Em meados de abril também tínhamos informado que o governo da Rússia pretendia produzir chips de 28 nm até ao ano de 2030.

A máquina russa conta com um tamanho de 15,6 polegadas, um ecrã IPS FHD e uma capacidade de 16 GB de memória RAM SODIMM DDR4, capaz de ir até 128 GB. Quanto ao armazenamento interno, este fica a cargo de um SSD PCIe que vai de 250 GB a 512 GB. Conta com Wi-Fi, Bluetooth, conectores USB-C e USB-A, porta HDMI, entre outros.

Este primeiro computador portátil da Rússia poderá ser lançado antes do final do ano e os preços devem ir desde os 1.375 dólares e os 1.650 dólares sem IVA.