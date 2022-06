Bitblaze Titan BM15: O primeiro computador portátil criado pela Rússia

Nos dias que correm, quando falamos da Rússia associamos de imediato à guerra e invasão na Ucrânia. No entanto, o país continua o seu caminho paralelamente ao conflito, tendo, assim, que se adaptar e ultrapassar as sanções impostas pelos Estados Unidos e vários países da Europa.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que o país de Vladimir Putin criou agora o seu primeiro computador portátil designado Bitblaze Titan BM15. Vamos então conhecer um pouco melhor esta novidade.

Rússia cria o seu primeiro computador portátil

Como consequência da invasão à Ucrânia, muitos países viraram as costas à Rússia e aplicaram pesadas sanções para condenar as investidas do presidente Vladimir Putin. E muitas destas sanções estão a ter um impacto significativo no mercado tecnológico, seja ao nível de hardware como também software, tendo a Rússia ficado privada de aceder a vários componentes eletrónicos fundamentais para vários equipamentos.

No entanto, de certa forma, o país também viu estes bloqueios como uma oportunidade, podendo até esta situação ser comparada à da chinesa Huawei, que também teve que se reinventar. Assim sendo, a empresa russa Promobit criou e está a caminho de produzir o primeiro computador portátil da Rússia designado Bitblaze Titan BM15. Este computador vai usar um processador de fabrico próprio do país, o denominado Baikal-M.

De acordo com os detalhes, o Bitblaze Titan BM15 conta com um ecrã IPS 1080p de 15,6 polegadas e terá 16 GB de memória e um SSD com uma capacidade de 512 GB de armazenamento. O portátil russo vai suportar Wi-Fi e Bluetooth e contará com portas USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 e um conector de áudio. No que respeita à bateria, esta terá uma capacidade de 6000 mAh.

O processador russo da linha Baikal-M usa, no entanto, um processo de fabrico de 28 nm da taiwanesa TSMC. Tem uma arquitetura octa-core com núcleos Cortex-A57 a uma frequência de até 1,5 GHz e traz um chip gráfico Mali-T628 MP8 a uma frequência de 750 MHz. Terá suporte a memórias DDR4-2400 ou DDR3-1600 de canal duplo, e o seu consumo energético não será superior a 35W. No que respeita a software, o portátil russo é compatível com os sistemas operativos Astra Linux ou Alt Linux.

A fabricante vai disponibilizar duas versões em materiais diferentes. Uma mais tradicional em liga alumínio e uma outra em liga de titânio.

As primeiras unidades do Bitblaze Titan BM15 serão produzidas já nos próximos meses e serão cerca de 1.000 exemplares. O público alvo para estes computadores são clientes do governo russo e empresas. No que respeita a valores, estes portáteis vão custar entre 100.000 e 120.000 rublos russos, cerca de 1.505 e 1.807 euros numa conversão direta à taxa atual.

Pode saber mais sobre o Bitblaze Titan BM15 aqui.