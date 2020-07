DeFi, a nova euforia na criptomoeda?

Foi no final de 2017 que tivemos um hype da Oferta Inicial de Moedas (ICO). Um período em que bastou uma ideia inovadora, um bloco de notas e um site atrativo, para alguns ganharem milhões em financiamento de criptomoedas.

Ao mesmo tempo, foi um período em que inúmeros investidores viram o seu dinheiro evaporar. Embora a atenção da época fosse positiva para o setor de criptomoedas, deixou um sabor desagradável para muitas pessoas. Apesar disso, três anos depois, o mundo das criptomoedas pode parecer pronto para um novo hype.

Desde o início de 2020, houve um crescimento do chamado Financiamento Descentralizado, mais conhecido como DeFi. Esse desenvolvimento desafia o setor financeiro atual, descentralizando os serviços financeiros. A popularidade do DeFi cresceu bastante nos primeiros seis meses de 2020, exigindo assim mais tempo para examinar mais de perto esses produtos financeiros inovadores.

O que é DeFi?

O DeFi pode definir-se como o movimento que usa redes descentralizadas, como blockchains, para transformar serviços financeiros tradicionais em protocolos globais, transparentes e, portanto, 100% controláveis, que operam sem a intervenção de terceiros.

Podemos pensar, por exemplo, num protocolo que liga credores e devedores. O protocolo define os termos e condições do empréstimo para que sejam transparentes para todos. O tomador do empréstimo deposita uma quantidade de criptomoeda como garantia e depois recebe o seu crédito. Quando o valor da garantia cai abaixo de um limite específico, é liquidado e pago ao credor. Isso também é conhecido como chamada de margem. O credor também recebe uma determinada percentagem de interesse, novamente calculado pelo protocolo e determinado com base na oferta e na procura. Por exemplo, se houver uma alta procura por empréstimos de Bitcoin, mas poucos credores os oferece, o resultado é que receberá uma percentagem relativamente alta de interesse se der os seus Bitcoins como crédito.

Esses tipos de empréstimos são apenas uma das muitas aplicações de financiamento descentralizado. Existem trocas descentralizadas, gestores de ativos, mercados de previsão e soluções de pagamento. Cada uma dessas soluções é transparente e pode ser usada sem a intervenção de terceiros. O protocolo tem um ambiente confiável onde os negócios podem ser feitos ponto a ponto.

Vantagens do DeFi face aos serviços financeiros tradicionais

Olhando aos serviços financeiros tradicionais, é possível enumerar facilmente algumas vantagens do DeFi. Em concreto:

É totalmente digital e mais eficiente

Está disponível em todo o mundo

Inclusão, sem restrições de participação

Código aberto, disponível ao público

Descentralizado

Controlo contínuo sobre os bens

Custos mais baixos

Crescimento e perspetivas

Até ao primeiro trimestre deste ano, cerca de 800 milhões de dólares em criptomoeda haviam sido depositados nos serviços DeFi. Agora, esse valor cresceu até quase 3,8 mil milhões de dólares e está a caminho de romper os 4 mil milhões de dólares.

Não se espera que fique por aí, já que os benefícios do DeFi são elevados. Em momentos de taxa de juros das contas poupança próximas de zero, as soluções DeFi com taxa de juros que podem chegar a 5% são atraentes. Os especialistas, portanto, esperam que aconteça um hype semelhante ao final de 2017, com as ICOs, mas é certo que se trata de um desenvolvimento ainda muito jovem, embora com muito potencial.

Naturalmente, e como seria de esperar, também existem riscos associados ao DeFi. É determinante que o código no qual o protocolo DeFi se baseia seja robusto, tendo já resistido a auditorias intensivas. Mas, como sabemos, tudo o que mexe com dinheiro tem os seus riscos, e mesmo os bancos tradicionais não estão fora dessa possibilidade.

Começar com DeFi?

Se acha interessante, pode começar por criar uma carteira DeFi, como as carteiras Gnosis Safe, Argent ou Trust Wallet, entre outras. Pode comprar ou depositar criptomoedas, fazer o lock num dos protocolos e ver o ritmo de crescimento. Alternativamente, também é possível investir diretamente em projetos DeFi, como os projetos Compound, Aave e Maker.