Galaxy Z Fold 2 – As imagens do novo smartphone dobrável da Samsung

Já faltam poucos dias para a Samsung dar a conhecer em pormenor a sua nova linha de produtos. Já se sabe com certeza que tipo de gadgets serão apresentados, mas ainda há muito por saber. Além do Galaxy Note 20, haverá espaço para a apresentação de outro smartphone, mas dobrável, o Galaxy Z Fold 2.

Estas são algumas das primeiras imagens reveladoras do seu design (com direito a uma pequena fuga de informação).

A Samsung irá apresentar no dia 5 de agosto, de forma oficial, os seus novos produtos Galaxy. O Galaxy Note 20 será a estrela do evento, mas serão também apresentados novos os earbuds Galaxy Buds Live, tablets da linha Galaxy Tab S7, o smartphone dobrável Galaxy Z Fold 2 e ainda o relógio Galaxy Watch 3.

Sobre o Galaxy Watch 3, foi divulgado um vídeo, recentemente, que revela todo o seu design, algumas especificações e ainda alguns menus e interação.

Quanto ao novo Fold, também já muito foi escrito e a Samsung confirmou o seu lançamento já em vários teasers. Uma das informações que corria pela web era o seu nome Galaxy Z Fold 2. A linha de dobráveis da marca passou a ser apelidada de Galaxy Z, e estando perante um modelo sucessor ao primeiro Fold, fazia sentido que fosse este o nome.

Samsung Galaxy Z Fold 2 em imagens

Agora uma recente partilha no Twitter parece confirma isso mesmo:

Além desta partilha, o site mysmartprice divulgou algumas renderizações do smartphone, revelando ecrãs enormes, e um design muito mais interessante que a primeira versão.

Através destas imagens, é possível ver a câmara interior perfurada no ecrã, ao invés do recorte existente no primeiro Fold, que acabava por ser bastante deselegante. Mas o ecrã frontal também surpreende pelo seu tamanho. No Galaxy Fold, havia um ecrã pequeno, de baixa resolução.

A renderização surge também em duas cores, o preto básico e o Mystic Bronze, a cor que marcará estes novos lançamentos.

Segundo alguns rumores, o Galaxy Z Fold 2 terá um ecrã interior de 7,7 polegadas e o exterior será de 6,23 polegadas. O ecrã interno poderá ter uma taxa de atualização de 120Hz.

Virá equipado com o Snapdragon 865+ e terá uma bateria de 4.356mAh com carregamento sem fios a 15W. As câmaras traseiras deverão ser de 12 MP + 64 MP + 12 MP e de selfies de 10 MP.

Por fim, espera-se ainda que o preço não bata nos 2000€ apenas por alguns euros.