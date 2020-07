Samsung Galaxy Watch 3 na cor Mystic Bronze surge em vídeo de unboxing completo

A Samsung irá apresentar no dia 5 de agosto, de forma oficial, os seus novos produtos Galaxy. O Galaxy Note 20 será a estrela do evento, mas serão também apresentados novos earbuds, um tablet, um smartphone dobrável e ainda o relógio, o Galaxy Watch 3.

Há já várias especificações deste relógio que se conhecem, mas acabou de surgir um novo vídeo no YouTube de um unboxing completo, com configuração do relógio e ainda primeiras impressões.

Samsung – Uma nova coleção na cor Mystic Bronze

Há já algumas semanas que as primeiras imagens de um Note em bronze começaram a surgir pela Internet. Pouco tempo depois, surge o anúncio oficial e vários teasers, mostrando que esta será uma tendência dos vários produtos lançados.

Agora torna-se certo que o Galaxy Watch 3, o novo relógio inteligente, será também lançado sob a cor Mystic Bronze.

Esta certeza, surge com a divulgação de um vídeo de unboxing antecipado ao modelo em causa. Aparentemente, uma loja no Emirados Árabes Unidos, vendeu o smartphone antes da data prevista… aliás, antes mesmo do seu lançamento.

Samsung Galaxy Watch 3 em vídeo

No vídeo é possível então assistir ao unboxing e configuração do Galaxy Watch 3 com o smartphone. Trata-se do modelo Mystic Bronze de 41mm com o número de modelo SM-R850. Depois de passar um olhar completo sobre a caixa, começa então a revelar os acessórios, nomeadamente o carregador magnético, manual de instruções e garantia.

Depois percorre todo o design, elogiando os materiais escolhidos para a sua bracelete e para a própria estrutura.

Segue-se então uma comparação de tamanho com outros smartwatches disponíveis no mercado, seguindo-se então a configuração com o smartphone. Através de um rápido explorar das funcionalidades do Galaxy Watch 3 é possível ver que a coroa roda para escolher os menus, o ecrã é tátil, e ainda inclui os dois botões comuns da lateral.

Em termos de funcionalidades, tudo é muito familiar aos relógios da Samsung, mas este já inclui monitor do ciclo menstrual.

De relembrar que o Samsung Galaxy Watch 3 terá também deteção de quedas, notificando os contactos de emergência do utilizador, caso não haja nenhuma interação. Além disso, vai suportar gestos da mão do utilizador, passando a ser possível atender ou rejeitar uma chamada só com um movimento da mão.

Resta agora esperar pelo dia 5 de agosto para saber quando é que o Galaxy Watch 3 ficará disponível no mercado, com toda a restante família de produtos.