Viagem no tempo! Vamos experimentar o macOS 8.1

Olhando para o passado percebemos que já existiram várias versões dos sistemas que usamos nos dias de hoje. A evolução tem sido fantástica e cada vez mais os sistemas estão mais robustos e inteligentes.

Felix Rieseberg, um programador da plataforma Slack, criou um estilo de emulador para experimentarmos o macOS 8.1 de 1991. O programador conseguiu compilar todo o código do sistema numa app em javascript que funciona em Windows, Linux e macOS.

macOS 8.1 funciona perfeitamente no Windows, Linux e macOS

Já se passaram 29 anos após o lançamento do macOS 8.1. Com tecnologia e inovação dos anos 90, o sistema da Apple rodava apps como o Photoshop 3, o kit de desenvolvimento de páginas da web, Premiere 4 e vários jogos dos quais se destacam o Duke Nukem 3D, Alley 19 Bowling e Dungeons and Dragons.

Estas apps e jogos estão também disponíveis nesta nova app que ocupa apenas 250 MB e, apesar de algumas limitações, está totalmente operacional.

Face às máquinas atuais, o macOS 8.1 também não necessita de muitos recursos ao nível do hardware (na altura as máquinas da Apple tinham GPUs da Motorola). Felix Rieseberg refere ainda que com esta versão do sistema é possível até transferir ficheiros e montar imagens de discos.

A máquina virtual emula um Macintosh Quadra 900 de 1991 com CPU Motorola que a Apple usava antes de mudar para a arquitetura PowerPC.

Infelizmente o sistema não permite que os utilizadores se liguem à internet, no entanto, o Internet Explorer e o Netscape estão instalados assim como o “Web Sharing Server” para quem quiser brincar. Esta máquina virtual está disponível para máquinas com arquitetura de 32 bits e também de 64 bits.

macintosh.js