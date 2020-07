Earthlock 2 revelado pela Snowcastle Games

A série de fantasia Earthlock, prepara-se para regressar com Earthlock 2 e os estúdios independentes Snowcastle Games, revelaram o primeiro trailer para o jogo.

Venham conhecê-lo aqui, no Pplware.

A série Earthlock decorre no mundo fantasioso de Umbria, no qual uma catástrofe aconteceu. O planeta parou abruptamente de girar no seu movimento de translação, o que provocou tremendas alterações.

Desta forma, metade do planeta encontra-se infinitamente envolvida em escuridão, enquanto a outra metade se encontra envolta numa interminável luz do Sol. No entanto, existe uma fina e estreita fronteira, a qual consegue ficar com os benefícios de ambas as metades.

A história centra-se em redor de um grupo de amigos que parte numa aventura na descoberta e salvamento das suas famílias, perdidas algures em Umbria.

Earthlock 2 vai apresentar um mundo aberto e disponível desde o início, no qual o jogador será livre de explorar. O jogo continuará a ser um RPG de Ação, apresentando uma complexidade ainda maior de sistemas e mecânicas de gameplay.

Snowcastle Games feliz por revelar o jogo

“Estamos bastante contentes por finalmente poder partilhar com a comunidade este novo trailer de Earthlock 2. O vídeo mostra um pouco do que se pode esperar no jogo.” referiu Bendik Stang, da Snowcastle Games. “O nosso objetivo foi, desde o início, de dar aos jogadores uma tremenda diversidade na jogabilidade de Earthlock 2.”

O teaser agora revelado apenas serve para aguçar o apetite para Earthlock 2, que se encontra em desenvolvimento para PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One.