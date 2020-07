Portugal: Pirata informático rouba 500 mil euros através da Internet

O número de ataques informáticos tem vindo a crescer em Portugal e no mundo. Os piratas informáticos têm vindo a aproveitar-se da ingenuidade dos utilizadores mas também das falhas dos sistemas. Os métodos de ataque são sempre muito semelhantes, mas com bons resultados.

Um pirata informático de Lisboa lesou várias empresas portuguesas e não só e conseguiu “roubar” 500 mil euros.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da UNC3T, no cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público – DIAP de Braga, deteve e fora de flagrante delito, o presumível autor de vários crimes contra o património, crimes informáticos e crimes de branqueamento.

Pirata informático usava dois métodos de “ataque”…

Segundo a PJ, o detido e os restantes “colaboradores” são suspeitos de utilizarem cartões de crédito e contas de correio eletrónico de forma fraudulenta, com o objetivo de lesaram as vítimas. Através da referida atuação indicia-se que vários particulares e empresas nacionais e estrangeiras foram lesados em centenas de milhares de euros, valores que eram dissimulados e depois repartidos entre os indivíduos que integravam o grupo.

No caso dos cartões de crédito, o pirata informático lesava diretamente particulares e empresas. No caso dos e-mails, o pirata tinha acesso às contas, conseguindo ver os emails recebidos, alguns dos quais com cobranças de pagamentos. Depois o pirata alterava os documentos, especialmente o de cobranças de pagamentos, e reenviava-os com referências multibanco diferentes.

Ao todo o pirata informático conseguiu roubar meio milhão de euros a empresas e particulares portugueses e estrangeiros. Contou ainda com a ajuda de um grupo de amigos, com quem dividiu e dissimulou o dinheiro que obteve ilegalmente.