Têm sido muitas as novidades que têm chegado ao WhatsApp ao longo dos últimos meses. Este desenvolvimento constante garante que surgem melhorias importantes tanto no serviço como nas apps que lhe dão suporte.

Estas nem sempre são imediatamente visíveis, passando por períodos de avaliação e testes. É aqui que foi encaixada mais uma novidade, agora dedicada às mensagens e à sua gestão. Em breve vai ser muito simples recuperar mensagens apagadas no WhatsApp.

Gerir mensagens no WhatsApp é atualmente um processo simples. Os utilizadores podem a qualquer momento eliminar qualquer texto que tenham enviado, podendo escolher se querem apagar apenas para si ou para todos os participantes de uma conversa.

Presente tanto nas apps móveis como nas dedicadas ao desktop e ao browser, tinha uma lacuna importante e que vinha a ser pedida. Os utilizadores queriam poder reverter este processo e recuperar as mensagens que forem apagadas.

Essa capacidade está já presente no WhatsApp, ainda que de forma limitada e apenas acessível a quem usa a versão de testes e de avaliação. Em breve, como aconteceu a todas as restantes funcionalidades, irá passar a estar disponível a todos os utilizadores e em todas as plataformas.

Para ser usada, esta funcionalidade não pode ser chamada pelos utilizadores. Apenas vai surgir quando os utilizadores eliminarem uma mensagem que tivesse sido enviada para outro contacto ou outra conversa onde o utilizador esteja presente.

Após a confirmação de que a mensagem foi eliminada, passará a estar presente um novo atalho. Este irá permitir recuperar mensagens apagadas no WhatsApp e dá ao utilizador apenas alguns segundos para poder ser usada. Caso seja selecionada, a mensagem original é reposta.

Esta é mais uma excelente adição que o WhatsApp recebe agora para os utilizadores poderem usar. Facilita muito a gestão das mensagens, permitindo recuperar as mensagens apagadas pelo utilizador, de forma simples, rápida e sem complicações.