Ao contrário de outros serviços, mesmo após lançar uma nova funcionalidade, o WhatsApp parece não parar de as melhorar. Nem sempre são mudanças importantes e relevantes, mas acabam por alterar a oferta aos utilizadores.

A capacidade de apagar mensagens no WhatsApp foi bem recebida pelos utilizadores, mas agora voltou a ser melhorada. Mais uma vez é algo simples, mas que muda completamente este serviço e a forma como o usamos.

2 dias para eliminar as mensagens enviadas

Já todos certamente usamos a funcionalidade de eliminar mensagens no WhatsApp. Esta é normalmente chamada à ação segundos ou minutos depois do envio de uma nova mensagem, mas em muitos casos pode ser usada mais tarde, com o mesmo propósito.

Claro que em algumas situações este tempo oferecido não é suficiente e por isso o WhatsApp resolveu agora mudar a sua oferta. Quem se arrepender de uma mensagem enviada, passa agora a ter 2 dias para a eliminar de forma permanente.

Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

Uma melhoria importante aplicada no WhatsApp

A mudança revelada vem alargar em muito o tempo dado aos utilizadores para fazerem a remoção de mensagens. Até agora o tempo dada aos utilizadores para apagar o que escreveram estava limitado o a apenas uma hora, algo que muitos consideravam não ser suficiente.

A novidade foi revelada de forma oficial no Twitter do WhatsApp e deverá chegar a todos os utilizadores muito em breve. Tudo deverá acontecer com a chegada de uma nova atualização e assim ser alargada a todos os que usam este serviço de mensagens.

Mais tempo para apagar o que enviou neste serviço

É importante lembrar que esta novidade poderá não funcionar de forma imediata em todas as conversas. Todos utilizadores precisam de estar a usar a mesma versão com suporte para esta novidade ou as mensagens são mantidas, sem apresentar qualquer erro.

Esta mudança é importante e provavelmente poderá ser usada por todos em breve. Ao ter mais de 2 dias, os utilizadores deixam de ter de correr à pressa para apagar as suas mensagens enviadas e que querem retirar das conversas onde estão.